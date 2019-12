Sabemos que la tonificada y femenina figura de Rihanna no solo la ha logrado con su rutina de ejercicios, sino que también consta de un buen plan alimenticio, que no es tan riguroso como se puede pensar y que varía de acuerdo a su estado de ánimo, tal como ha asegurado su chef personal, Debbie Solomon en entrevista a Bon Appétit, agregando que la cantante no le gusta estar atada a un menú semanal específico.



Sin embargo, lo que no puede faltar en su dieta, y que Solomon tiene siempre a mano, son las proteínas, verduras, pasta, arroz e innumerables especias. Conoce cómo combina los alimentos Rihanna para mantenerse saludable.

©iStock Para la cantante un buen desayuno debe incluir huevos

Desayuno rico en proteínas

En los desayunos de Rihanna siempre están presentes los huevos y, dependiendo de su estado de ánimo, puede un día comer cuatro huevos duros, con una rebanada de pan tostado, bayas mixtas con mango, piña y papaya. Otras veces, si está de excelente humor, según su personal chef, lo hace más ligero con claras de huevo, piña y agua caliente con limón.

©iStock El pollo al curry se puede combinar con arroz o vegetales

Variado y nutritivo

Cuando se trata de los almuerzos, y especialmente cuando la cantante está de viaje, un delicioso pollo al curry es su opción favorita, una receta que incluso la tía de la artista le ayudó a mejorar al chef. El plato principal lo puede variar con vegetales, arroz o pasta. Y para condimentar no faltan tanto las pastillas para caldo (cubos maggi), como el curry, las semillas de comino, el ajo y la cebolla.

©iStock Un delicioso salmón siempre será una buena opción nutricional

Cena ligera

Para finalizar el día y cerrar con un menú ligero, la mayoría de veces Rihanna opta por cenar pescado con ensalada o verduras, combinación perfecta para la sana dieta de la cantante.

Entre otros tips nutritivos de la dieta de la famosa, Debbie Solomon, destaca que se enfoca en hacerle comidas inspiradas en sabores caribeños... ¡Deliciosas!

©Getty Images Tanto la alimentación como una buena rutina de ejercicios han sido los aliados para el curvaceous cuerpo de la celebn

¿Lista para deleitarte con este plan alimenticio? Inspírate al estilo de Rihanna para lograr no solo ese cuerpo definido, sino una buena nutrición.