Mario Domm posa por primera vez con su familia y nos confiesa: ‘He cambiado’

No va mal porque, de momento, es la relación más larga de toda mi vida. Entiendo que la cuarentena ha venido a cuestionarnos millones de cosas a todos. Frente a tanto cuestionamiento, nos ha sacado cosas buenas y nos ha sacado cosas malas. Sin duda alguna, Alejandra y yo nos conocemos más ahorita, mucho más. El balance está siempre sobre nuestros hijos, para nosotros no hay nada más importante que ellos. Incluso mi carrera la puedo dejar mañana si es necesario, todo porque mis hijos sean felices. Alejandra y yo estamos en un muy buen momento, la estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo, los niños ya empiezan a depender un poquito menos de nosotros y eso nos ha dado un poco más de espacio... Bueno, todavía no tanto. Somos una pareja que entiende las equivocaciones del otro, que estamos aprendiendo de nuestros propios errores, que nos perdonamos y que aún con eso, nos seguimos admirando. Me casé con una persona madura, sensible a la música, sensible al arte, gran mamá, que es una persona positiva y súper sonriente.

¿Has cultivado algún nuevo hobby durante estos meses, ahora que tuviste tiempo para otras cosas, además de la música?