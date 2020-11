¿Conoces todos los beneficios de la MIND diet?

Si no has escuchado aun sobre la mind diet, te contamos que no es una dieta nueva sino una combinación entre la dieta DASH y la dieta mediterránea. De allí que MIND devenga de las siglas de Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Es catalogada como una de los mejores regímenes alimenticios pues ha sido desarrollada para impactar positivamente en el cerebro por la Clínica Mayo.



Llevar la diet MIND es una forma de prevenir la pérdida de la función cerebral asociada al envejecimiento, detener la hipertensión, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e incluso algunos tipos de demencia como el Alzheimer.

©Istock 'Que la comida sea tu medicina': es el principio hipocrático de la salud que subyace a cualquier dieta que busque prevenir la degeneración y demencia senil

Para seguir la MIND diet no hay que ceñirse a una de esas pautas imposibles de 'come solo este tipo de alimento' o 'elimine por completo de su vida este otro', tan solo hay que comer más de 9 alimentos que según los investigadores de esta dieta potencian la salud cerebral y prestar atención a 5 otros que recomiendan limitar.

9 alimentos que deberás sumar a tus comidas

Haz que el verde predomine en tu plato:

Esto significa consumir muchas verduras (al menos seis porciones por semana) tales como las espinacas, el berro, la col rizada, el repollo o la lechuga. Las hojas verdes tienen muchos nutrientes y vitaminas como la E, los carotenoides y los flavonoides. También podrías probar con los famosos jugos verdes en ayuna.

©Istock Las verduras de hoja verde son ricas en nutrientes, reducen el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares (ECV) y atrasan el deterioro cognitivo relacionado al envejecimiento

Las bayas destacaron entre todas las frutas:

Según la Clínica Mayo en un estudio que contó con más de 16.000 adultos mayores durante 20 años, apuntó a que los altos niveles de flavonoides de las bayas y sus beneficios antioxidantes contribuyen a retardar el deterioro cognitivo. La cantidad recomendada es de al menos dos porciones por semana de bayas tales como las fresas, los arándanos, las moras y las frambuesas.

Sustituye las frituras y snacks por nueces:

Las nueces contienen gran cantidad de vitamina E soluble en grasa. La recomendación de la mind diet es consumir cinco porciones de nueces o más cada semana.

Haz del aceite de oliva tu principal aliado

Tal como se recomienda en la dieta mediterránea, el aceite de oliva debe ser tu principal aliado en la cocina, evitando las grasas saturadas como la mantequilla. Es recomendable que a la hora de elegir la botella esta sea opaca o de vidrio oscuro, pues así se conserva mejor y adquiere calidad "extra virgen".