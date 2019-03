Priyanka Chopra ha puesto fin a los rumores de conflicto con la casa real británica. La actriz rompió el silencio respecto de los chismes sobre un disgusto con Meghan Markle durante su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen. Un admirador curioso llamó al programa de Bravo para pedir a la estrella de Bollywood que se sincerara al respecto.

“¿Son verdad los rumores de que te enojaste porque Meghan Markle no asistió a tu boda con Nick Jonas?”, preguntó el admirador. El anfitrión Andy Cohen explicó, “Dijeron que no acudiste a su baby shower porque estabas enfadada con ella”. Esto causó la risa de Priyanka, “Oh, por Dios. No, eso no es verdad.”

MORE: Priyanka Chopra on Meghan Markle and Prince Harry's relationship "I think they look great together"

Se especuló que la amistad entre ambas se había fracturado después de que Priyanka no asistiera al fastuoso baby shower de la Duquesa de Sussex en Nueva York. En febrero, Meghan viajó a La Gran Manzana para la espléndida celebración en The Mark Hotel. En el evento se hicieron presentes numerosos rostros famosos, incluso Serena Williams y Amal Clooney. La ausencia de Priyanka fue bastante evidente.

El baby shower de la Duquesa se celebró meses después de que Meghan no asistiera a la espectacular boda de la estrella de Quantico con Nick Jonas en la India. El mes pasado, una fuente reveló a Page Six que “Priyanka estaba devastada” porque su amiga real no estuvo presente en su fiesta nupcial. Sin embargo, la estrella de Isn’t It Romantic sí asistió a la boda de Meghan y el príncipe Harry el pasado mes de mayo.

MORE: What will Meghan Markle and Prince Harry's royal baby's surname be?

En relación con la boda real, la belleza india fue honesta acerca de la relación de la pareja real cuando dijo a HOLA! USA: “En realidad creo que su historia de amor, que en verdad es una buena historia de amor para la generación moderna, logró que este mundo cínico prestara un poco de atención”.

MIRA A PRIYANKA HABLAR CON MEGHAN AQUÍ