Este black friday no ha comenzado de la mejor manera posible para la princesa heredera Victoria de Suecia. La hija del rey Carlos Gustavo recibía, pasadas las once y media de la mañana, una mala noticia: un incendio originado en los terrenos del Castillo de Haga, residencia en la que vive junto a su marido Daniel y a sus dos hijos, los príncipes Estelle y Oscar. Afortunadamente, ninguno de ellos se encontraba en el interior de la vivienda en el momento en el que las llamas comenzaban a afectar a uno de los edificios colindantes al castillo, ubicado en las afueras de Estocolmo y lugar en el que nació el monarca.

Según apuntan los medios de comunicación suecos, el fuego se originó en la sala de calderas situada en uno de los sótanos. Rápidamente, tres camiones de bomberos se personaron en el lugar para controlar y apagar las llamas, que ya comenzaban a extenderse por el resto de dependencias del edificio. "Nos avisaron de que había un incendio en una zona del castillo. Ahora estamos inmersos en las labores de extinción y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, no solo para apagarlo, sino también para evacuar todo el humo que se ha generado en la sala de calderas", ha explicado posteriormente Tobias Akesson al diario Aftonbladet.

Minutos después de la llegada de los bomberos, era la policía la que accedía al castillo, un recinto de 3.000 metros cuadrados ubicado en un impresionante parque de estilo inglés cuyo edificio principal, la residencia real, cuenta con 41 habitaciones. La policía decidía abandonar poco después el lugar tras comprobar que el incendio, que afortunadamente no ha provocado ningún herido, no había sido originado de manera intencionada. Sin embargo, al no haberse esclarecido aún las causas, la policía llevará a cabo una investigación para aclarar lo sucedido, tal y como recoge el diario Expressen.

Tanto Victoria de Suecia como su marido han estado puntualmente informados de todo. Eso sí, desde la distancia. La jefa de comunicación Margareta Thorgren ha informado de que ningún miembro de la Familia Real se encontraba en el interior de la residencia de Haga. "Los niños están en el colegio y la princesa heredera y el príncipe Daniel están trabajando. Por lo que he oído, está todo bajo control y ha logrado extinguirse el incendio", ha comentado. Por lo que se espera que todos ellos regresen a casa en las próximas horas. Este viernes, el marido de Victoria de Suecia tenía previsto asistir a una reunión con el grupo directivo de la organización sin ánimo de lucro Pep, que trabaja por la salud de los niños y jóvenes. La princesa heredera, por su parte, acudía hace unas horas a un almuerzo con WWF en el que se presentaba una iniciativa para proteger el Mar Báltico.

