¿Qué relaciona a la madrina 'estrella' de Adrienne de Suecia con la Familia Real británica?

El bautizo de la tercera hija de Magdalena de Suecia y Chris O’Neill ha puesto el foco en una joven que se mueve como pez en el agua entre los círculos reales y aristocráticos. Anouska d'Abo, la sobrina mayor de Chris ha sido una de las madrinas de bautismo de la princesa Adrienne de Suecia y la que ha recibido todas la miradas. ¡Hay nueva “princesa” en el reino!

VER GALERÍA

Cuando la Casa Real comunicó los nombres de los seis padrinos de la séptima nieta de los Reyes de Suecia llamó la atención que no hubiera ningún miembro de Casa Real y que cinco fueran amigos de la pareja. En ese sentido la portavoz de la Casa Real, Margareta Thorgren, aclaró que “es una decisión totalmente libre y personal de los padres” y señaló a Anouska d’Abo como la única familiar elegida.

El bautizo de Adrienne de Suecia marcado por las novedades y una sorprendente ausencia

La joven que tomó la palabra, en inglés, durante el Bautizo Real es la hija mayor de Henry (un experimentado inversor en biotecnología con una cartera de inversores extensa entre el Reino Unido y Alemania) y Tatjana D’Abo, una de las dos hermanas que Chris O’Neill tiene por parte de madre. Alta y estilosa como su madre y su tía, la condesa Natascha Abensperg un Traun, Anouska d’Abo, de 27 años, ha llegado al Castillo de Drottningholm haciendo una reverencia perfecta y ha sido la primera en llegar al altar cuando los oficiantes han llamado a los padrinos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tanto por parte de madre como de padre, Anouska d’Abo se mueve en los círculos de la alta sociedad. Si el entorno de su familia materna es más conocido con una abuela como Eva O’Neill, volcada en organizaciones culturales centradas en conservación cultural de Salzburgo, Austria, y presente en citas en las que coincide con Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles; su abuela por parte de padre era Lady Ursula d'Abo, una de las damas que acompañó a la Reina Isabel (después conocida como Reina Madre) durante la coronación del rey Jorge VI, padre de la actual Reina de Inglaterra. Lady Ursula d'Abo fue una mujer con una vida apasionante que incluso llegó a escribir sus memorias (The Girl with the Widow's Peak: The Memoirs) y podía presumir de tener amigos como Maharajá de Jaipur o el magnate del petróleo estadounidense Paul Getty.

VER GALERÍA

Aunque Chris tiene tres hermanas mayores por parte de padre, son Tatjana y Natascha, hermanas por parte de madre las que parecen estar más presentes en la familia formada por el financiero y la princesa. De hecho tanto ellas como sus maridos, Henry d’Abo y el conde Ernst Rudolf Abensperg und Traun son padrinos de Leonore o de Nicolás. Con este bautizo parece que ha llegado el revelo familiar y Anouska no es la única sobrina de Chris, ya que Tatjana es madre también de Anouska y de Celina, esta última ya ha acompañado a su abuela a alguno de los festivales de Salzburgo; y Natascha es madre de Milana (la llamativa joven que se sentaba justo detrás de Magdalena en el bautizo y posó con soltura para la prensa a su llegada), Chiara, Moritz y Louis.