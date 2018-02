Victoria de Suecia... como nunca la hubieras imaginado por palacio

Está visto que una apretada agenda no es excusa para no hacer deporte. Bien lo sabe Victoria de Suecia, que no deja de hacer su tabla de ejercicios diarios por mucho que le cueste sacar una hora de tiempo libre algunos días. Si no puede acercarse al gimnasio a hacer step, aprovecha los desplazamientos por palacio para mantenerse en forma. Aquellos que necesitan ver para creer están de suerte porque el nuevo vídeo de Generation Pep, la fundación de los príncipes Victoria y Daniel para promover hábitos saludables en la infancia y adolescencia, muestra a la Heredera precisamente en dicha tesitura: echando a correr a buen ritmo escalinata arriba, arriba, arriba... escalinata abajo.

El clip, al final de estas líneas, comienza en una de las estancias de Palacio que sirve de despacho a la princesa Victoria, donde está haciendo algunas anotaciones en una agenda de trabajo hasta que recibe la visita de un ujier, que le indica que "llegó la hora". Victoria de Suecia mira el reloj, se levanta… Y en la siguiente toma la Princesa aparece a pie de la inmensa escalinata, como una Rocky Balboa ante la escalera del museo de Filadelfia, dispuesta a sudar. Porque, como diría aquel, todo campeón fue un día un contendiente que renunció a abandonar.

Generación Pep señaló que permanecer sentado durante largos períodos de tiempo es perjudicial y que la mayoría de los suecos están sentados durante un promedio de nueve horas al día. La fundación hizo hincapié en que "los buenos hábitos se establecen temprano en la vida. Los adultos debemos dar buen ejemplo. Los niños hacen lo que nosotros hacemos, no lo que decimos que debe hacerse". No moverse puede conllevar una serie de efectos negativos para la salud, apuntaba la campaña: "Te sientes cansado, menos efectivo y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y algunos cánceres".

No es la primera vez que la pareja colabora activamente con la organización, incluso en una ocasión contaron con una gran aliada para promover la iniciativa, la princesa Estelle, que ya tiene cierta experiencia en actos y posados oficiales. Así es como Daniel de Suecia se puso a las órdenes de su pequeña y terminó rodando por suelo, saltando unas ramas y dando la voltereta. Padre e hija lo dieron todo en esta improvisada carrera de obstáculos. Todo por la causa.