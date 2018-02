La princesa Magdalena se prepara para regresar a Suecia, donde dará a luz a su tercer hijo

La cigüeña de París está a punto de aterrizar en Estocolmo. Magdalena de Suecia dará la bienvenida a su tercer hijo en pocas semanas, el mes de marzo, reveló ayer la Casa Real sueca. La Princesa, que vive en Londres con su marido, Chris O’Neill, y sus dos hijos, la princesa Leonore y el príncipe Nicolas, tiene intención de regresar a su Suecia natal para dar a luz: “La princesa Magdalena y Christopher O'Neill han decidido que su tercer hijo nazca en Suecia”, informa el comunicado. “La Princesa llegará a mediados de febrero y se espera que el nacimiento tenga lugar en marzo de 2018”.

La princesa Magdalena se siente bien, aunque este embarazo no ha sido todo lo sencillo que le hubiera gustado. El hecho de que haya estado sufriendo ciática, como trascendió en la pasada ceremonia de entrega de los Premios Nobel, se lo ha complicado más que los dos anteriores. La hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia no ha hecho público el hospital elegido para el parto, pero dado que la princesa Magdalena y su familia no son residentes empadronados en el país escandinavo, la Casa Real sueca señaló que todos los costos hospitalarios asociados con el alumbramiento del bebé real se pagarán con medios privados.

Como en casa en Suecia

La princesa Magdalena anunció la buena nueva de que esperaba su tercer hijo el pasado mes de agosto. Compartió la feliz noticia con todos sus seguidores en su cuenta personal de Facebook: “Chris y yo estamos encantados de anunciar que estoy embarazada. ¡Deseando que cuatro se conviertan en cinco!”. El hijo pequeño de la Princesa, el príncipe Nicolás, nació en 2015 en Suecia, mientras que su hermana mayor, la princesa Leonore, nació en Nueva York en 2014.

La familia de Magdalena de Suecia vive en el Reino Unido, pero un secretario de prensa de la Princesa reveló a HELLO! que ella quiere que sus hijos se sientan “en casa” en su país. “Su Alteza Real la princesa Magdalena y su familia residen permanentemente en Londres. Sin embargo, cada vez pasan más tiempo en Suecia”, dijo el oficial de prensa. “La Princesa considera que sus hijos deberían tener una fuerte conexión con Suecia. Ella quiere que se sientan como en casa aquí, exactamente igual que ella”.

La Familia Real sueca es hoy una gran familia. El hermano mayor de la princesa Magdalena, el príncipe Carlos Felipe, y su esposa, la princesa Sofia, dieron la bienvenida a su segundo hijo, el príncipe Gabriel, en agosto pasado. La pareja también tiene un hijo de un año, el príncipe Alexander. Por su parte, la princesa Victoria y su esposo, el príncipe Daniel, son los orgullosos padres de la princesa Estelle, de cinco para seis años en pocos días, y del príncipe Oscar, de un año. Y en pocas semanas crecerá más.