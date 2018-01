Suecia en lo que respecta al nacimiento del tercer hijo de la princesa Magdalena y Chris O´Neill, desde que trascendió que podrían barajar la opción de que el séptimo nieto de los Reyes de Suecia naciera en el Reino Unido. Ahora, en plena cuenta atrás de la visita oficial de los Duques de Cambridge al país, la Casa Real ha aclarado que Magdalena no estará para recibirles. ¿Es esta la primera pista sobre sus intenciones?

Será el próximo martes 30 de enero cuando el príncipe Guillermo y la Duquesa de Cambridge comiencen su primer viaje oficial del año: un tour de cuatro días que les llevará a visitar Suecia y Noruega. Tal y como había publicado el Palacio de Kensington, los Duques serán recibidos en el Palacio Real por los reyes Carlos Gustavo y Silvia para un almuerzo en el que también estarán presentes los príncipes herederos Victoria y Daniel.

Aunque son solo dos los días los que el nieto de la Reina de Inglaterra y su mujer –también embarazada de su tercer hijo y con un nacimiento previsto para abril- estarán en Estocolmo, lo cierto es que tienen una agenda repleta en el que figuran interesantes encuentros como un paseo por el casco histórico con Victoria y Daniel o una cena de gala en la que está invitada, entra otros, Alicia Vikander.

En este contexto, algunos se preguntaban si Magdalena de Suecia iba a volar también desde Londres –en donde tiene fijada su residencia desde el otoño de 2015- para participar en la visita oficial. Sin embargo, la directora de información de la Casa Real ha aclarado al medio del país Svensk Damtidning que no Magdalena estará presente: “La Princesa está en Londres con su familia y no está previsto que participe debido a su embarazo”. Así que cuando comienza su octavo mes de embarazo esta reticencia a dejar el Reino Unido podría dar una primera pista sobre las intenciones que tiene la Princesa, que por el momento no tiene programado ningún acto oficial y cuya presencia tampoco se espera –así lo ha confirmado el citado medio sueco- en la gran cita del próximo 5 de febrero, cuando los Bernadotte celebren sus 200 años en el trono.

Lo que parecía una cuestión de logística casi menor, sobre todo teniendo en cuenta que la princesa Leonore nació en Nueva York, está siendo muy comentado ya que algunos apuntan a que el motivo de no tener al bebé en Estocolmo sería evitar las críticas y los debates que se abrieron en Suecia después del nacimiento de su segundo hijo, el príncipe Nicolás. Unos comentarios que apuntaban a un trato preferencial que se repitieron tras el nacimiento de Gabriel, el segundo hijo de los príncipes Carlos Felipe y Sofía. Aunque lo cierto es que Magdalena y su familia llevan instalados en el la capital británica desde hace más de dos años y haciendo su vida allí, por lo que la opción de el nuevo nieto de los Reyes nazca en Londres sería algo lógico. En este sentido, medios suecos apuntan a que una de las opciones que contempla la pareja es precisamente el lugar donde nacieron George y Charlotte de Cambridge, el el ala privada el hospital St. Mary en Paddington.