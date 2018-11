Louis Ducruet y Marie Chevallier demuestran que son todo amor ¡también en el fútbol!

Dicen que una imagen dice más que mil palabras y, en el caso de Louis Ducruet y Marie Chavallier, es una realidad. Así lo demuestran estas fotografías realizadas el pasado domingo durante el partido de fútbol que enfrentaba al Mónaco y al PSG. El hijo de Estefanía de Mónaco, gran apasionado de este deporte, asistió junto a su prometida a este clásico de la 'Ligue 1', que pudieron disfrutar en las gradas del Estadio San Paolo. Miradas cómplices, abrazos y risas fueron algunos de los gestos de cariño que se dedicó la pareja entre jugada y jugada.

La pareja, que se prometió el pasado febrero en Vietnam, pasará por el altar el próximo verano en la Catedral de Mónaco, una boda que devolverá al Principado el brillo de las celebraciones como las de antes y en el que, muy probablemente, podremos ver a la familia Grimaldi al completo. Louis, que no oculta su amor por su chica en las redes sociales, revelaba hace unos días a la publicación francesa Point de Vue cómo fue su historia de amor y aquella pedida de mano en la ciudad de Hoi An, ciudad de los ancestros de la novia.

“Quería que fuera perfecto y único… Cuando me arrodille, Marie estaba tan sorprendida que retrocedió unos pasos y dije: ‘No te vayas, no te vayas’. Su voz estaba entrecortada y apenas escuche el ‘sí’ pero me di cuenta que estaba emocionada”, revelaba tras confesar que sus miradas se cruzaron por primera vez en un club de Cannes, aunque la chispa surgió en la Escuela de Negocios Skema, donde coincidieron.

El mayor de los dos hijos de la princesa Estefanía y Daniel Ducruet, el guardaespaldas con el que se casó en 1995 y del que se divorció un año después en medio de un gran escándalo, se muestra feliz e ilusionado con este enlace y con su vida en común junto a Marie. De hecho, la pareja ya ha comenzado a crear una familia con la llegada de su 'nuevo bebé', Pancake, un perrito de cinco meses que ambos adoptaron en septiembre. "Un nuevo miembro de la familia llegó el fin de semana pasado. Le damos la bienvenida a Pancake, nuestro nuevo bebé 🐶 Un paso más para @mariehoachevallier y yo en nuestra vida familiar ❤️", escribía Louis.

Marie Chevallier es desde hace tiempo una más en la familia de su futuro esposo. La hemos visto tanto en citas familiares - hay que recordar que estuvo presente en las celebraciones de boda de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo-, como actos oficiales, especialmente aquellos protagonizados por su suegra.