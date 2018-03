La revista ¡HOLA! de esta semana confirma que Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam planean una boda inminente cuyos detalles encontrarás en el número que ya está a la venta en tu quiosco habitual. En plena cuenta atrás para un ‘sí, quiero’ que se prevé idílico, como fueron las bodas de sus hermanos, Andrea y Pierre Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco ha hecho su primera aparición pública tras conocerse su compromiso con el productor de cine e hijo de Carole Bouquet. Una aparición fuera de lo común: en un plató de televisión.

A lo largo de su vida Carlota Casiraghi ha medido enormemente tanto sus apariciones públicas como sus entrevistas, habitualmente vinculadas al mundo de la hípica o de la filosofía, por eso su presencia en el plató del programa francés Clique Dimanche el pasado domingo es toda una novedad. En ese momento la información de su compromiso ya había dado la vuelta al mundo, aunque todavía no se conocían los detalles del enlace que acaba de publicar la revista ¡HOLA!

La sobrina del soberano monegasco acudió al programa de la Canal+, presentado por Moulad Achour, junto a su profesor de filosofía Robert Maggiori, con el que acaba de publicar su primer libro: Archipiélago de pasiones. Durante 50 minutos Carlota Casiraghi, compartió su visión sobre diferentes temas como los estereotipos, violencia sexista o la censura en las redes sociales, todo ello en calidad de filósofa y en una tertulia en la que participaron personalidades de distintas disciplinas.

Carlota Casiraghi tuvo la oportunidad de dar a conocer su libro, fruto de las conversaciones que ha venido manteniendo en los últimos años con el que fuera su profesor de Filosofía en el Instituto François Couperin de Fontainebleau. En el año 2015 pusieron juntos en marcha los Encuentros Filosóficos en Mónaco y ahora firman 336 páginas en las que reflexionan sobre los distintos estados de ánimo por los que puede atrevesar una persona.

En un debate sobre pasiones no podía faltar el amor. La hija de Carolina de Mónaco fue preguntada por el amor como un arma de destrucción, al hilo de que hay jóvenes muy inteligentes que lo utilizan para herir la autoestima del otro. Carlota Casiraghi explicó que precisamente eso no cree que sea amor, ya que como se suele decir el amor es la compatibilidad con otro y añadió que no cree que en ese acaso se deba usar la palabra amor.

Al final del debate, durante el cual profesor y alumna explicaron que su libro tiene la intención de terminar con la impresión de que la filosofía es algo abstracto, el periodista preguntó a Carlota Casiraghi si se había enfrentado a estereotipos por el hecho de pertenecer a la familia Grimaldi y ella dijo que sí pero aclaró que todos nos enfrentamos a estereotipos.

Muy cómoda ante las cámaras, sonriente, relajada y con brillo en la mirada. El aspecto de Carlota Casiraghi, que acudió con un “look” muy natural y con un anillo que no se puede decir por el momento que sea de compromiso, da muestras del excelente momento que atraviesa su vida. Tras celebrar el pasado diciembre los cuatro años de su hijo, Raphaël, fruto de su relación con el actor y humorista francés de origen marroquí, Gad Elmaleh; la hija de Carolina ve cómo su proyecto sobre filosofía despega, firma su primer libro y se disponea “escribir” el final feliz de su romance con Dimitri Rassam.

En un 2018 lleno de bodas reales -este año se casan Christian de Hannover, Harry de Inglaterra y Eugenia de York- la hija de Carolina de Mónaco se suma a esa lista y parece que adelanta a su primo hermano Louis Ducruet, ya que como confirma ¡HOLA! esta semana, la boda de Carlota y Dimitri tendrá lugar este verano mientras que medios monegascos, como Monaco Matin, publican que en el Principado los rumores apuntan a que el hijo de Estefanía de Mónaco y Marie Chevallier se casarán en el primer semestre de 2019.