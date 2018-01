Jacques y Gabriella de Mónaco descubren la magia del circo

Es una de las ocasiones a las que no falta la familia Grimaldi y, ahora que ellos tienen tres años, ha llegado el momento de enseñarles a disfrutarla. Jacques y Gabriella de Mónaco han acudido por primera vez al Festival Internacional del Circo de Montecarlo, que este año celebra su 42ª edición. En brazos de su tía Estefanía y su padre Alberto, han visto de cerca el colorido espectáculo, del que, curiosos y expectantes, como no podía ser menos a su corta edad, no se han perdido detalle.

VER GALERÍA

PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Han visto desfilar a los payasos, los trapecistas y los animales con una expresión de permanente asombro y los ojos bien abiertos. Incluso Gabriella se acercó a una enorme jirafa para darle algo de comida, como se puede apreciar en alguna de las imágenes. Junto a ellos y pendientes de sus reacciones, siempre es bonito descubrir el mundo a través de los ojos de los niños, estaban su padre Alberto, su tía Estefanía y sus primas Paulina y Camille. Y es que este festival es una de las tradiciones que no se pierde la familia y que era de las favoritas del recordado Raniero de Mónaco, que está en ese momento más presente que nunca en su memoria.

VER GALERÍA

Ya en la inauguración de este año se pudo ver a Alberto y Estefanía con los hijos de esta Paulina y Louis, que fue con su novia Marie Chevallier, igual que el año anterior. Este año es una ocasión especial ya que la cita conmemora el 250º aniversario del circo moderno, así que el espectáculo cobra más relevancia. Estefanía es una asidua asistente a esta cita y no falta ningún año a ella, logrando además en este tiempo inculcar a sus hijos su pasión por este arte, un compromiso que pasa de generación en generación y cuyo testigo han recogido ahora los hijos de Alberto y Charlene.

VER GALERÍA

La última imagen que se tenía de los pequeños, que han cumplido ya tres años, fue la estampa que la princesa Charlene compartió antes de la pasada Navidad. En ella se veía a los niños sentados al pie de un árbol, decorado y listo para las fiestas –la foto la firmaba Vanessa Von Zitzewitz-.