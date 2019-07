¡Risas y diversión en el tenis! La duquesa de Cambridge presencia un torneo de Wimbledon con dos amigas

Es una cita ineludible para ella. Cada verano, la duquesa de Cambridge cumple religiosamente con el tercer Grand Slam del año, el de Wimbledon, que comenzó este lunes y se disputará hasta el próximo 14 de julio en el All England. En ocasiones se ha dejado acompañar por su marido, el duque de Cambridge; o por su cuñada, Meghan Markle. Pero en esta ocasión, la nuera del príncipe Carlos de Inglaterra tenía por delante un plan de lo más divertido, pues ha acudido a las gradas junto a dos amigas, las tenistas británicas Katie Boulter y Anne Keothavong.

Para la ocasión, la duquesa de Cambridge se decantó por un vestido camisero midi de seda bicolor de Suzannah, al que ha incorporado numerosos complementos, como un cinturón de Alexander McQueen negro con original lazo frontal, un broche con forma de pajarita, un bolso mini de piel y mimbre también de Alexander McQueen, gafas de sol Ray Ban y unos salones de tacón ancho de Gianvito Rossi. Un look de lo más sofisticado para una entretenida tarde de risas y diversión en la tribuna 14, donde se unieron las dos deportistas para disfrutar junto a la duquesa de Cambridge de la segunda jornada del torneo.

Mientras los puntos y los sets se sucedían, las tres amigas protagonizaban agradables escenas en las que no faltó el buen humor ni tampoco las sonrisas. Cabe recordar que Katie está lesionada, y por eso no ha competido en el Grand Slam, mientras que Anne se retiró hace ya varios años tras una exitosa y fructífera carrera deportiva. No es de extrañar, por tanto, que la duquesa de Sussex disfrutara mucho de este plan tan diferente, teniendo en cuenta además que es una gran amante del tenis. "Me encanta. Creo que es un gran deporte. Era muy deportiva cuando era pequeña, menos ahora que tengo muchos bebés", comentó el año pasado, durante una visita a una escuela primaria en Mitcham, al sur de Londres.

2018 fue también el año en el que las dos duquesas, la de Cambridge y la de Sussex, compartieron miradas de complicidad e intercambiaron confidencias en el que fue su primer acto juntas, en la final femenina de tenis, que ganó la alemana Angelique Kerber frente a Serena Williams, muy amiga por cierto de Meghan Markle. Sin sus maridos, el duque de Cambridge y el príncipe Harry, respectivamente, las dos cuñadas causaron sensación con dos estilos muy diferentes. Poco antes, la duquesa de Cambridge también acudía a la gran final masculina, que enfrentó a Novak Djokovic y Kevin Anderson, aunque en esa ocasión lo hizo en compañía de su marido.

