El curioso encuentro de Meghan Markle en su reaparición pública

Desde que el pasado 6 de mayo llegase al mundo el pequeño Archie Harrison, su madre, Meghan Markle, se ha centrado en disfrutar plenamente de estos primeros meses de vida de su pequeño, al que está dedicada por completo. Es este nacimiento lo que ha hecho que la duquesa de Sussex se retire temporalmente de la vida pública. Una baja maternal en la que hizo un alto hace solo unas semanas, cuando reaparición en el palacio de Buckingham para participar en el tradicional Trooping the colour. Y aunque nadie esperaba ver a la mujer del príncipe Harry hasta después de verano, ahora ha sorprendido acudiendo a un partido de béisbol.

VER GALERÍA

El Estadio Olímpico de Londres acogía la tarde del sábado el encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston. Un partido muy especial, y no solo por ser la primera vez que un encuentro así se celebraba en Europa sino porque tenía fines solidarios. Los fondos iban destinados a Invictus, fundación a la que el príncipe Harry está estrechamente ligado ya que es patrón. A pesar de que los protagonistas eran los diferentes jugadores, todas las miradas se centraron en los duques de Sussex cuando saltaron al campo a saludar a todos los asistentes.

VER GALERÍA

Pero el momento más especial para los duques de Sussex se produjo una vez que el encuentro finalizó. Ambos acudieron a los vestuarios para hablar con los jugadores de ambos equipos, que les regalaron bodys con el nombre de su bebé, Archie, y compartir impresiones con ellos. Unas amenas charla que tuvieron su punto álgido cuando Meghan Markle saludó a Markus Lynn, popularmente conocido como Mookie Betts.

VER GALERÍA

Tal y como revela HELLO!, el jugador de los Red Sox sorprendió a la duquesa de Sussex comentándole que eran parientes lejanos. "¡De alguna manera somos familia!", aseguraba entre risas. Y es que, según The Boston Globe, un genealogista de Massachusetts que el vínculo se sitúa a sus antepasados, concretamente a ​​hace 150 años en Alabama. Al enterarse Meghan no lo dudó y se fundió en un cariñoso abrazo con él, un gesto que despertó los vítores y aplausos de los allí presentes. "¿Alguien más aquí quiere reclamar ser de la familia?", decía en tono bromista el príncipe Harry.

VER GALERÍA

El jugador de béisbol ha hablado con el citado diario después de este encuentro. Asegura que cuando se enteró de su parentesco se preguntó si podría coincidir con ella algún día a pesar de que no lo veía demasiado probable. "Es muy bueno que haya pasado. No pensé que la conocería, pero lo he hecho. No sabía que ella iba a venir, solo sabía que venía el príncipe Harry sí. Le conté la historia, se rio y me dio un abrazo. Ella no lo sabía", relata Betts.

Loading the player...

Primer aniversario de los Duques de Sussex