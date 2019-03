'A veces es un poco injusto': George Clooney vuelve a salir en defensa de su amiga Meghan Markle

George Clooney es un gran amigo de los duques de Sussex y no duda en defenderlos a capa y espada o en deshacerse públicamente en elogios hacia ellos. En su última intervención en el programa británico Good Morning Britain volvió a referirse a los ataques que desde las redes sociales y algunos medios de comunicación recibe Meghan Markle de forma constante desde que se casó con el príncipe Harry. “Creo que a veces es un poco injusto”, aseguró la estrella de Hollywood.

VER GALERÍA

“He visto cuando la prensa se vuelve contra uno por alguna razón ridícula y por casi nada y me parecía un poco injusto, ya que ella (Meghan Markle) no había hecho nada excepto vivir su vida”, explicó el actor tras insistir en que la duquesa de Sussex “es una mujer realmente amable, lista e inteligente”. Aunque considera que en ocasiones es posible ignorar la atención mediática, se dan situaciones que “pueden ser desagradable”.

No es la primera vez que el actor rompe una lanza en favor de la esposa del príncipe Harry. Hace poco más de un mes, durante la promoción de la serie Catch-22, según informó la revista Who y cita People, Clooney comparó la experiencia de Meghan con la que en su día vivió Diana de Gales. “Es una mujer que está embarazada de siete meses y la están persiguiendo y denigrando igual que hicieron con Diana. La historia se está repitiendo” dijo. “Veremos cómo acaba” añadió. Tanto George como su esposa, la abogada especializada en Derechos Humanos, Amal Clooney, asistieron como invitados a la boda de los duques de Sussex y ella estuvo también en la baby shower que recientemente organizó Meghan en Nueva York con sus amigas más íntimas.

VER GALERÍA

Apenas quedan pocas semanas para conocer al bebé del año y es inevitable que el foco mediático esté sobre la pareja y que sea uno de los temas del momento en las redes sociales. Kensington ya alertó hace meses del mal uso de los foros de participación en línea tanto de los medios de comunicación como en las redes sociales debido al aumento de ataques en especial a las duquesas de Cambridge y de Sussex. Por ello, el Palacio se unió a la campaña #HelloToKindness para promover el respeto y la tolerancia en la Red.

El bebé de Sussex no se apellidará como sus padres, ¿Por qué?

Afortunadamente no todo son faltas de respeto en las redes, y los seguidores de los duques de Sussex no dejan de hacerse preguntas ansiosos ante la llegada del nuevo miembro de los Windsor: ¿será niño o niña?, ¿cómo se llamará? y también, ¿cómo se apellidará?. Mientras que las quinielas sobre el nombre del bebé seguirán hasta días después del parto, el apellido es algo que en toda familia se conoce a priori, pero no hay que olvidar que las particularidades de la familia real británica son muchas y variadas y en esta cuestión también funciona de manera diferente a la habitual.

VER GALERÍA

Los miembros de la Realeza en el Reino Unido no tienen apellido, por lo que cuando por cuestiones administrativas o burocráticas deben especificar uno, recurren al nombre del título de sus padres o el de su dinastía. Por ejemplo, para Isabel II sería Windsor, en el caso de Harry y Guillermo es Wales y los hijos de este último, George, Charlotte y Louis, utilizan Cambridge a modo de apellido. Siguiendo esta misma lógica se espera que el bebé tome el nombre de Sussex como distintivo.