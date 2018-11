La mudanza del príncipe Harry y Meghan, rodeada de especulaciones: ¿cuál es el verdadero motivo?

Desde que el pasado sábado se confirmase que el príncipe Harry y la duquesa Meghan se trasladarán a Windsor en 2019 y abandonarán el Palacio de Kensington, las especulaciones alrededor de esta mudanza no han dejado de sucederse en la prensa inglesa. Los principales diarios de Reino Unido han llevado estos días en sus titulares las diferentes razones por las cuales los Duques de Sussex habrían tomado la decisión de criar a su primer hijo lejos de las instalaciones de Palacio, llegando a destacar el distanciamiento entre los nietos de Isabel II.

VER GALERÍA

Según Daily Mail, el príncipe Harry se "peleó" con su hermano porque "sentía que no estaba haciendo el esfuerzo necesario para dar la bienvenida a su prometida en la Familia Real". La tensión entre los hermanos sólo se relajó cuando el Príncipe Carlos intervino y pidió al príncipe Guillermo un esfuerzo. Fue entonces cuando los Duques de Cambridge invitaron a Harry y Meghan a pasar la Navidad con ellos en su hogar de Norfolk.

Lo cierto es que, aunque durante un tiempo han tenido la imagen de 'los cuatro fantásticos', ambos matrimonionios tienen vidas separadas y objetivos diferentes. "Todavía están muy unidos, más que la mayoría de los hermanos, pero ahora Harry se ha casado y está a punto de convertirse en padre, así que es un buen momento para planear su propio futuro", revela una fuente a la edición inglesa de Vanity Fair.

VER GALERÍA

Lo mismo ocurre entre las duquesas Kate y Meghan. Son muchas las informaciones que apuntan la mala relación entre las cuñadas, e incluso Telegraph ha llegado a señalar un episodio en el que la mujer del príncipe Harry, durante su boda, hizo llorar a Kate, muy sensible tras dar a luz a Louis, por criticar la vestimenta de la princesa Charlotte. Una incidente que las habría distanciado hasta la actualidad. Lo cierto es que ambas mujeres son personas muy diferentes y no tienen mucho en común, "pero se han esforzado por llevarse bien", apuntan a la citada revista.

Unas especulaciones que en los últimos días se han sumado a la repentina dimisión de la asistenta personal de la Duquesa de Sussex sólo seis meses después de contraer matrimonio con el príncipe Harry. Lo que ha provocado que la imagen de Meghan se haya visto estos días en el ojo del huracán.

VER GALERÍA

Sin embargo, más allá de todo esto, el motivo de su mudanza es más práctico y real: necesidad de espacio e intimidad para criar a su pequeño. Al igual que hiciesen los Duques de Cambridge durante los primeros años de George al elegir como base Nordfolk, los Duques de Sussex prefieren las amplias instalaciones de Windsor a las del Palacio de Kensington. Tal y como explica el chef real Darren McGrady en exclusiva a HELLO! Magazine: "En el Palacio de Kensington tienes un pequeño jardín, pero después de eso estás como en una pecera. Estás en la calle principal, no es un gran lugar para educar a los niños", revela a la vez que añade que Frogmore Cottage, en comparación, "es mucho más privado que el Palacio de Kensington. Harry y Meghan pueden pasear a sus perros, ir a cualquier parte del parque libremente".