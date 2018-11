El pasado 12 de octubre, Eugenia de York y Jack Brooksbank cumplían su sueño de convertirse en marido y mujer. Ha pasado más de un mes desde ese otoñal día en Windsor, que se convirtió en toda una alfombra roja de miembros de la realeza, top models, cantantes y estrellas de Hollywood. La pareja, que después de su enlace ofreció fotografías oficiales del enlace, no se había dejado ver en público junta y ha sido ahora cuando hemos podido ver su primera imagen desde su romántico “sí, quiero”. Ha sido en su perfil de Instagram donde la Princesa ha publicado la fotografía con su marido en un acto de lo más significativo: la gala de la Fundación Street Child, de la que Sarah Ferguson, madre de Eugenia es patrona.

“Hay 121 millones de niños en edad escolar en todo el mundo que no están recibiendo educación. Jack y yo nos sentimos orgullosos de apoyar a @streetchilduk y a mi madre, que es la patrona de la Fundación como embajadora mundial. Felicidades a @sarahfeguson15 por todo tu duro trabajo”, ha escrito la hija pequeña del Duque de York en su perfil de Instagram junto a una imagen con su esposo.

Para este evento, Eugenia se decantó por un vestido largo en color azul de tirantes con original y favorecedor escote festoneado, y un maquillaje de lo más natural. El diseño elegido es el Aviden de la firma Roksanda. Mientras, Jack Brooksbank apostó por el protocolario esmoquin. Además, la nieta de Isabel II también ha publicado una fotografía de su madre en la que aparece feliz y radiante durante el photocall de la velada. La Duquesa de York lleva un vestido negro con transparencias en los brazos y se muestra orgullosa de ser la cabeza visible de este proyecto, que celebra el lanzamiento de la campaña Count Me In. Tanto Eugenia como su hermana, la princesa Beatriz, se convirtieron en embajadoras de esta organización benéfica a principios de este año. El pasado abril, Street Child se fusionó con Children in Crisis, que Sarah Ferguson fundó en 1993. El objetivo es ayudar a los niños de todo el mundo a que puedan acceder a la educación.

Esta misma semana, Sarah Ferguson hablaba en exclusiva para la edición británica de ¡HOLA! de lo orgullosa que estaba de la pareja y recordó su romántico enlace y de cómo su hija tuvo el valor de caminar hacia el altar erguida, dejando a la vista de todos la cicatriz de su escoliosis, al prescindir del velo. También tuvo bonitas palabras para su yerno que se parecía a “James Bond”. “Su boda fue puro amor”, declaró la Duquesa, que califica al empresario como su “héroe”.

Tras su enlace soñado y su luna de miel, Eugenia de York volvió a las redes sociales el pasado 11 de noviembre para conmemorar el Domingo del Recuerdo, día en el que se celebró el centenario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial. De momento no ha trascendido nada de su viaje de novios, aunque teniendo en cuenta que son de lo más viajeros y que la petición de mano tuvo lugar en Nicaragua, podría haber estado en algún destino lejano.