Beatriz de York ha vuelto a ocupar titulares tras haber cedido todo el protagonismo a su hermana pequeña por su boda real. La semana pasada la prensa mundial celebraba la buena noticia de que la hija mayor del príncipe Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, ha encontrado de nuevo el amor. Dos años después de su ruptura con Dave Clark, que puso final a un largo noviazgo de diez años, la Princesa, octava en la línea de sucesión al trono británico, presentaba a sus padres al empresario multimillonario Edoardo Mapelli Mozzi como su nueva pareja. Hoy la prensa británica, que incluso fantaseaba con un posible compromiso para la primavera de 2019, ha constatado que las cosas de Palacio si no van despacio van demasiado rápido.

El romance comenzó en la boda de Eugenia de York hace mes y medio, según informó este fin de semana The Mail on Sunday. La princesa Beatriz se había tomado su tiempo (dos años de cura) y todos estaban deseando volver a verla enamorada, mientras que su apuesto novio italiano estuvo comprometido más de tres años con la arquitecta china-estadounidense Dara Huang, madre de su hijo de dos años, Christopher Woolfie Woolf, con quien al parecer todavía convivía en las semanas posteriores al inicio de su relación con la nieta de la reina Isabel en las nupcias del pasado 12 de octubre.

La noticia de que Edo Mapelli Mozzi y Dara Huang compartían domicilio cuando él rondaba a la princesa Beatriz fue revelada al citado periódico británico por un amigo cercano del empresario multimillonario: “Edo y Dara estuvieron comprometidos durante tres años y medio. Conoció a la princesa Beatriz hace años cuando eran niños, pero la volvió a ver en la boda de la princesa Eugenia. Incluso después de que comenzara el romance, él continuaba viviendo en la residencia familiar con Dara y su hijo, Wolfie”.

Dara Huang se ha negado a hacer comentarios. Las informaciones de la semana pasada apuntaban que Edo y Dara llevaban seis meses separados, pero la fuente de The Mail on Sunday lo niega rotundamente: “Eso sencillamente no es cierto”. Parece que la joven se mudó de la casa familiar en Londres a finales del mes pasado, pero que no se vio obligada a dormir en un sofá de un amigo, como se ha llegado a decir, algo que el informador descartó como “totalmente falso”: “Se ha hablado mucho sobre la relación de Dara y Edoardo, pero están equivocados. Dara no ha comentado nada y se niega a hablar con la prensa. Ella no quiere decir nada públicamente en esta etapa. Su única preocupación es el bienestar de su hijo”. Cuando se le preguntó si Edo había engañado a su novia, el amigo declaró: “El tiempo lo dice todo”.

Dara, fundadora de tres compañías con 30 empleados al cargo, pasó la semana pasada el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos con su hijo; su madre, Lily, de 69 años, y su padre, Po-Tein, de 80 años, a los que se dice que mantuvo al margen de la ruptura para no disgustarlos. Aunque de raíces humildes, la arquitecta ha llegado alto. Su madre nació en China, mientras que su padre se fue de Taiwán a los Estados Unidos y trabajó como científico para la NASA. Allí nacieron Dara y su hermana pequeña, Erin. Dara asistió a Harvard junto con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, donde se graduó con licenciatura y maestría en Arquitectura. Trabajó para el afamado arquitecto británico Lord Foster en Londres, ayudando a diseñar la galardonada extensión Tate Modern, de la Galería Nacional de Arte británico, antes de fundar su propia compañía, Design Haus Liberty, en 2013. Ahora tiene oficinas en Londres y Hong Kong.