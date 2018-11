Gracias al duro testimonio de una madre, que perdió a su hijo adolescente en un trágico accidente, hemos descubierto una de las facetas más humanas del príncipe Guillermo y cómo ese duro episodio le tocó de lleno e incluso le llevó a estar al límite. El nieto de Isabel II participó en las labores de rescate de Robbie Lea, un chico de 16 años que murió ahogado mientas nadaba en un río de Lee Valley Park, en el condado inglés de Hertfordshire. Pese a que no se pudo hacer nada por salvarle la vida, Sarah, la madre del adolescente, ha elogiado la labor de Guillermo de Inglaterra por su “valentía” y ha ido más allá al afirmar que actuaciones como esta denotan la humanidad de “nuestro futuro”.

VER GALERÍA

Los hechos ocurrieron en mayo del año pasado cuando Robbie y un grupo de compañeros del colegio se fueron a pasar un día al campo. Lamentablemente murió ahogado y su cuerpo sin vida fue encontrado a más de cuatro metros y medio de profundidad. El príncipe Guillermo formba parte del equipo de salvamento que trabajó de manera incansable en la búsqueda del chico, lo hizo como piloto del helicóptero-ambulancia. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, Robbie apareció muerto. No obstante, su madre ha querido ahora poner en valor la ayuda del Duque de Cambridge. “No puedo agradecer lo suficiente al príncipe Guillermo lo que hizo para tratar de salvar a mi hijo ese terrible día”, ha dicho Sarah a The Mirror. Además, también elogió la entereza del hijo de Carlos de Inglaterra por involucrarse de lleno en un tema tan delicado como son las emergencias médicas. Pero, además de agradecer su labor de salvamento, esta madre también ha puesto de relevancia la implicación del Duque a la hora de hablar de salud mental. Tras la dramática muerte de su hijo, Sarah Lea y su otro hijo, Mason de siete años, que todavía están en terapia para lograr superar el trágico episodio dijo sentirse “decepcionada con el sistema”.

VER GALERÍA

- El 'dream team' de la monarquía británica se reúne por su causa favorita

- Los duques de Cambridge revelan sus temores de crianza

A raíz de este suceso, Sarah decidió fundar la Asociación por la Seguridad en el Agua Robbie Lea, que recientemente fue galardonada por su innovación y el servicio público en los premios anuales de la Policía del condado de Hertgordshire, donde se produjo el terrible desenlace. La misión principal de la asociación es educar a los niños sobre los peligros de nadar en aguas abiertas. Desde su creación, en febrero de este año, más de mil estudiantes han recibido charlas de prevención en los colegios por parte de los policías y del servicio de bomberos y rescate de la zona. Afortunadamente, desde que se creó la asociación, no se han registrado ni heridos ni víctimas por esta causa en el río de Lee Valley Park.

VER GALERÍA

Sin duda, trabajar al frente de la ambulancia aéra de East Anglian también marcó para siempre al Príncipe. Recientemente, Guillermo hablaba del poso que le ha dejado ser testigo de trágicos desenlaces en los que las víctimas han sido niños durante su labor como piloto de helicópteros de salvamento, unas funciones que desarrolló entre 2015 y 2017, algo que le afectó, aún más, a raíz de convertirse en padre. “Trabajé en varios rescates relacionados con niños y después de tener a los míos, creo que la relación entre el trabajo y mi vida personal es lo que me llevó al límite y me hizo sentir cosas que nunca antes había sentido y me puse muy triste y apenado por esta familia en particular”, desveló en una conferencia para fomentar el bienestar en el trabajo. “Así como cuidamos de nuestra salud física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental”, manifestó con gran sinceridad. Y también comentó que hablar con sus compañeros le ayudó a “aceptar la enorme tristeza” de lo que había sucedido. Por eso considera que “debería haber un entorno de trabajo mucho más abierto, comprensivo y compasivo para hacer frente a este tipo de problemas”.

VER GALERÍA

Tanto los Duques de Cambridge como los de Sussex, están muy involucrados, a través de la Royal Foundation, una organización que crearon en 2009 para llevar a cabo sus proyectos solidarios, en las enfermedades mentales. Desde esta fundación tratan de erradicar estigmas a cerca de la salud mental con su iniciativa Heads Together.

VER GALERÍA