Queda poco más de un mes para la gran boda real del año que unirá en matrimonio al príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del gran día y ahora los novios han querido desvelarnos su lista de bodas. Lejos de vajillas, mantelerías y cuberterías, la pareja ha vuelto a mostrar su lado solidario y ha pedido a las 2.600 personas que serán testigos de su “sí, quiero”, que hagan una donación a organizaciones benéficas en lugar de enviar un regalo de bodas. “El príncipe Harry y Meghan Markle están increíblemente agradecidos por la amabilidad mostrada y desean que el mayor número de personas se beneficie de este espíritu generoso”, ha informado el Palacio de Kensington en un comunicado.

Para los que no sepan a qué entidades mandar su aportación, los novios “han seleccionado personalmente siete organizaciones a las que les gustaría apoyar, reflejando sus valores compartidos”. Harry y Meghan han elegido varios organismos que “representan una variedad de temas que les apasionan como el fomento del deporte, el empoderamiento de las mujeres, la conservación marina, el medio ambiente, la falta de vivienda, el VIH y las Fuerzas Armadas”.

Las siete organizaciones son Chiva, asociación de VIH de niños; la organización para personas sin hogar Crisis; Myna Mahila Foundation, que busca empoderar a las mujeres en los barrios deprimidos de Mumbai; Scotty’s Little Soldieres, que ayuda a los niños que han perdido a uno de sus progenitores mientras prestaban servicio en el Ejército británico; Street Games, que usa el deporte para cambiar vidas; Surfers Against Sewage, que lucha por la conservación marina y The Wilderness Foundation UK, que promueve los beneficios y el disfrute de la naturaleza salvaje.

- A cinco semanas de la boda, Meghan y Harry continúan su 'tour' prenupcial

- Así transformarán Meghan y Harry el escenario de su boda en una campiña inglesa

- Se desvela la identidad de la primera invitada a la boda de Harry y Meghan

De esta manera, el príncipe Harry y Meghan siguen la estela de los Duques de Cambridge que tampoco quisieron recibir reglaos de los asistentes a su enlace, que se celebró el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster. En su lugar crearon, un mes antes de su paso por el altar, un fondo solidario destinado a recoger todas las donaciones de aquellas personas que quisieran hacer un regalo. El dinero recaudado se destinó a varias ONG que trabajan en causas elegidas por la pareja como es la prevención del acoso escolar, los cuidados paliativos para niños, la atención a las Fuerzas Armadas y sus familias, la protección del medio ambiente y la promoción del deporte y las artes.