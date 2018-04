Harry de Inglaterra y Meghan Markle fueron los grandes ausentes de las celebraciones de Pascua de la Familia Real británica. Los flamantes novios no se dieron cita el Domingo de Resurrección en la capilla de St George en Windsor, el escenario nupcial elegido por la pareja para unirse en matrimonio, evitando así el avance de su boda real que muchos hubieran deseado ver con su hipotética visita al templo. Se especuló si estarían juntos en algún destino desconocido o si permanecerían en Londres. Ni lo uno ni lo otro. Hoy sí podemos responder a la pregunta que todos se hacían: Dónde estaban.

La prometida del príncipe Harry estaba en Los Ángeles con su madre, la instructora de yoga Doria Ragland. Según Good Morning America, Meghan salió de Londres sin hacer ruido el jueves pasado para pasar tiempo con su madre, que vive en California. A solo seis semanas de la boda real, Meghan puede haber aprovechado la compañía de Doria para dar un impulso juntas a los últimos preparativos nupciales.

Este viaje no será la última oportunidad en la que madre e hija se vean antes del gran día. Good Morning America continúa informando que Meghan y Doria se reencontrarán “mucho antes del 19 de mayo para participar de toda la diversión y las celebraciones... ¡y ver ese vestido!”. El informe agrega que la mejor amiga y exestilista de Meghan, Jessica Mulroney, también volará al Reino Unido a finales de este mes para los arreglos finales del traje nupcial. Jessica, que estuvo el pasado mes de enero en la primera prueba del vestido en el Palacio de Kensington, ayudó a Meghan a elegir al diseñador. Ya se encuentran en palacio los accesorios de otra firma, por supuesto secreta.

Mientras Meghan disfrutaba de estos días con su madre en Los Ángeles, se cree que el príncipe Harry estaba celebrando su propia boda antes de la misma. Parece que el Príncipe celebró una de sus despedidas de soltero durante el largo fin de semana festivo. Ya de vuelta, la pareja reanudará sus deberes oficiales a finales de esta semana, cuando visiten Bath este viernes. Asistirán a las pruebas del equipo del Reino Unido para los Juegos Invictus 2018 en la Villa de Entrenamiento Deportivo de la Universidad de Bath. Una cita, especialmente querida para el príncipe Harry, su promotor, y para la pareja, que hizo su primera aparición pública conjunta con ocasión de los Juegos Invictus de Toronto el pasado mes de septiembre.

Las visitas al Reino Unido irán en aumento a medida que se acerque la gran fecha. Aún no se sabe si el padre de Meghan Markle, Thomas, de 73 años, la llevará al altar, pero todo apunta a que el director de iluminación, ya retirado, está preparando su viaje. El padre de Meghan fue fotografiado en su ciudad natal de Rosarito, México, con un libro sobre los lugares de interés del Reino Unido, titulado Imágenes de Gran Bretaña: un viaje pictórico a través de la historia. El volumen está lleno de fotos de los paisajes y edificios más emblemáticos del país. Veinte páginas más adelante, el padre de Meghan encontrará una fotografía del escenario nupcial en el que su hija celebrará su matrimonio real, el Castillo de Windsor, residencia oficial de la reina Isabel.

El Palacio de Kensington aún tiene que confirmar si Thomas llevará a su hija al altar el próximo 19 de mayo. Informaciones anteriores afirmaban que el padre de la novia, alejado de los focos de los platós, hará los honores, pero que se siente “aterrorizado” ante la responsabilidad de representar a su familia y a su país. Otras fuentes informaban a Us Weekly el pasado enero que la madre de Meghan, Doria Ragland, sería quien la acompañase al altar: “El día del enlace no faltarán ciertamente algunas sorpresas poco convencionales. No esperes una boda real tipo. Los novios quieren involucrar a sus amigos y a sus familiares lo máximo posible en su gran día”.

Los padres de Meghan se conocieron en California después de que Thomas se divorciara de su primera esposa, Roslyn, con quien tiene un hijo, Thomas Junior, y una hija, Samantha. Doria trabajaba en los estudios de televisión, donde Thomas era el director de iluminación de una popular telenovela. La pareja se casó en 1979 y Meghan nació dos años después. Pero el amor no duró tanto como hubieran deseado y se divorciaron, al igual que los padres del príncipe Harry, cuando Meghan tenía seis años.

El príncipe Harry ya conoce a su futura suegra, pero no tiene todavía el gusto de conocer en persona a su futuro suegro, tal y como reveló la propia pareja poco después de anunciar su compromiso el pasado noviembre de 2017, cuando Harry de Inglaterra y Meghan dieron su primera entrevista como prometidos a la BBC: “Ha hablado con mi padre algunas veces, pero todavía no ha podido conocerlo. Todo ha sido tan rápido. Aunque ha merecido la pena”.