Ha sido la primera pero puede que no sea la última. La princesa Eugenia de York ha decidido sucumbir a la moda milennial de las redes sociales y abrirse su propia cuenta en Instagram. Lo ha hecho coincidiendo con la celebración, este jueves, del Día Internacional de la Mujer, en el que protagonizó un sentido discurso junto a su hermana, la princesa Beatriz, durante un evento benéfico celebrado en Londres.

VER GALERÍA

"No puedo pensar en un día mejor que hoy, el Día Internacional de la Mujer, para lanzar mi Instagram personal. Espero utilizar esta plataforma para compartir las causas, las pasiones y las personas cercanas a mi corazón", escribía la hija del príncipe Andrés hace apenas unas horas en la que constituye su primera publicación en esta red social, una herramienta en la que por cierto ya acumula cerca de 9.000 seguidores en menos de un día. Eugenia de Yok ha querido que todo el protagonismo se centrara en el discurso feminista que pronunciaba este jueves en el evento benéfico WE Day en el Wembley Arena, un acto al que acudía junto a su hermana Beatriz y durante el cual quiso homenajear a ésta por estar siempre ahí para apoyarla "sin importar nada".

Durante su intervención, ambas quisieron dejar patente el "gran cambio" que están llevando a cabo las mujeres. "Hoy estamos aquí para ofrecer tres lecciones que nos han ayudado... que nos han enseñado a ser fuertes y a valorar a quienes nos rodean. Nunca te rindas, sin importar los obstáculos. Encuentra esa pequeña llama dentro de ti que te hace brillar más de lo que sientes, que te da la creencia de que puedes cambiar el mundo. No tienes que enfrentarte a nada solo, puedes acercarte a los demás", explicaron durante su intervención, unas palabras que han quedado grabadas en la recién estrenada cuenta de Instagram de Eugenia de York, pues el vídeo de su discurso se ha convertido en su primera publicación.

"Como hermana mayor, me inspiras. Me encanta que, como equipo, trabajamos duro para apoyarnos mutuamente, pase lo que pase. cuando tenía 12 años me diagnosticaron y trataron de escoliosis y he vivido con dos varillas de metal de 30 centímetros en mi espalda. Podría haber afectado a mi vida e impedirme hacer las cosas que amo. Pero eso me alentó a no desanimarme, a no perder la esperanza, a no renunciar, a vivir sin temor. Hoy me siento muy afortunada de poder trabajar y apoyar a otras jóvenes que están pasando por lo mismo, animarlas para que no dejen que el diagnóstico las gane, que vivan también sin miedos", ha desvelado durante su emotiva intervención.

Lo cierto es que, hasta el momento, ningún miembro de la Familia Real británica cuenta con un perfil personal en Instagram. Todos ellos canalizan sus actividades y sus mensajes -que no opiniones- a través de la cuenta oficial de Kensington Palace, Clarence House o Buckingham Palace. La princesa Eugenia de York ha sido la primera en abrir la veda, pero puede que no sea la última.

VER GALERÍA

Boda en siete meses

La hija del príncipe Andrés se ha convertido en instagramer tan sólo siete meses antes de pasar por el altar. La Casa Real británica anunció su compromiso oficial con Jack Brooksbank en enero y desveló la fecha y el lugar de la ceremonia. El 'sí, quiero' se producirá el 12 de octubre en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el mismo en el que su primo Harry se casará con Meghan Markle el próximo 19 de mayo.

Nuevos detalles de la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank