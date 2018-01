Lamentables comentarios sobre Meghan Markle han provocado que un político rompa con su novia

O el amor o la política. El líder del partido UKophile Ukip, Henry Bolton, anunció ayer su ruptura sentimental con su flamante novia, la modelo Jo Marney, por sus lamentables comentarios racistas sobre Meghan Markle, la prometida del príncipe Harry. El político reconoció que mantener su relación era “obviamente incompatible” con su función, pero indicó que no tenía intención de renunciar a su cargo, a pesar de las llamadas que había recibido al respecto por parte de la cúpula del partido. “No defiendo sus palabras”, dijo Henry Bolton a la cadena británica ITV. “Jo fue suspendida a la espera de una investigación interna del Partido, y el racismo está condenado por nuestras reglas de procedimiento”. El comité deliberará el asunto el 21 de enero.

Fueron los SMS de Jo Marney enviados a un amigo los que han levantado ampollas y han acabado dando al traste con su relación. El periódico The Mail on Sunday sacó a la luz el pasado domingo los desafortunados mensajes de texto en los que la modelo, actriz y periodista musical se quejaba de que Meghan Markle, cuyo boda real con el príncipe Harry está prevista para el próximo 19 de mayo en Windsor, “contamine nuestra Familia Real” con “su simiente”. “Entonces habrá un primer ministro musulmán y un rey negro”, le respondió el hombre de 29 años. “Es el Reino Unido, no África”.

Las disculpas de la joven no han resultado convincentes, ni han satisfecho a la opinión pública, ni han podido impedir que se exija a Henry Bolton responsabilidades por tales palabras. Jo se excusó por sus hirientes comentarios “imprudentes, innecesarios y exagerados” y reconoció “la angustia causada”, si bien alegó que desde su punto de vista habían sido “deliberadamente sacados de contexto”.

No está claro cuándo comenzaron a salir exactamente. Bolton, de 54 años, casado en segundas nupcias y padre de tres hijos, declaró a The Sun que se separó en julio de su mujer rusa, Tatiana, mientras ella asegura que no supo que su marido la había dejado por otra mujer hasta que rompió a través de un mensaje de texto el 30 de diciembre. Entonces confesó sentirse devastada, que “todo su mundo se había venido abajo”: “¿Qué tipo de persona se escapa para acostarse con otra mujer, dejando a sus dos hijos pequeños en Navidad? Todavía estoy amamantando a su hijo, por amor de Dios”.