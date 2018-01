Así celebra la Duquesa de Cambridge su 36 cumpleaños

Esta es una semana de celebraciones para los Duques de Cambridge. Si este lunes la protagonista fue la princesa Charlotte, que conquistó a todos con las imágenes de su primer día de guardería y un 'look' al que no le faltó el toque “Made in Spain”; este marte 9 de enero la atención se centra la Duquesa, al menos por la mañana ya que por la tarde el primer acto oficial del año del príncipe Harry y Meghan Markle promete volver dar la vuelta al mundo. Kate sopla las 36 velas de su tarta y como ha aclarado el Palacio a HELLO! lo hará en la intimidad.

“Pasará el día en privado”, ha afirmado el asistente de su secretario de comunicaciones a la edición digital de la revista HELLO! Así todo apunta a que la Duquesa –que reanudará su agenda oficial el miércoles con una visita a la Reach Academy Feltham para ver su trabajo con la fundación Place2Be y sus progresos en la asistencia a niños y familias en la escuela- pasará el día con el príncipe Guillermo, que tampoco tiene actos programados.

Si el lunes ejerció de fotógrafa para su hija Charlotte en su primer día de guardería, este martes podría centrarse en George, que regresa al cole después de las vacaciones de Navidad, y que como ya ha contado su padre alguna ocasión es muy aficionado a hacer regalos a base de manualidades.

Embarazada de cinco meses la Duquesa de Cambridge cumplió el pasado domingo con la cita que marca el final de la Navidad para los Windsor: la Misa de la Epifanía en la iglesia St. Mary Magdalene de Sandringham. Un servicio religioso al que los Duques llegaron acompañados por el Duque de Edimburgo, al que no faltó la Reina y en el que Pippa Middleton hizo su reaparición junto a su marido, James Matthews.

Después de pasar unas semanas retirada de la vida pública debido a las molestias que le causa la hiperémesis gravídica que padece durante los primeros meses de sus embarazos, la Duquesa de Cambridge retomó su agenda oficial en otoño y desde entonces se ha dejado ver de lo más activa. Los 36 años llegan para ella después de una Navidad muy intensa -aunque con todas las miradas centradas en Meghan Markle, que hacía su debut junto a la Familia Real británica- y cuando el Reino Unido se prepara para una primavera marcada por el nacimiento de su tercer hijo, el 92 cumpleaños de la Reina de Inglaterra y la boda real del príncipe Harry y Meghan programada para el 19 de mayo en el Castillo Windsor.