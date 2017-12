La intervención de Harry de Inglaterra como editor invitado en el programa Today de la BBC ha dejado un reguero de revelaciones que están siendo analizadas desde diferentes puntos de vista. La larga charla con Barack Obama en la que el expresidente cuenta cómo es su vida después de la Casa Blanca está dando la vuelta al mundo, sin embargo, de forma paralela hay otro tema que está generando polémica y tiene ver que con la Navidad que el Príncipe y Meghan Markle acaban de pasar en Sandringham con la Familia Real británica al completo.

Este pasado miércoles el Príncipe acudía a los estudios de la BBC para la emisión del programa al que tanto tiempo ha dedicado y para el que se ha puesto en la piel de entrevistar, entre otros, a su padre, el príncipe Carlos de Inglaterra y próximo Jefe de Estado del Reino Unido. Pero Harry no se iba a marchar de la radio sin contestar él mismo a algunas preguntas y la de cómo han pasado las Navidades los Windsor con la presencia de Meghan Markle era inevitable.

“Ella (Meghan) realmente las ha disfrutado. La familia ha adorado que ella estuviera allí y ya sabes, siempre hay un parte familiar de la Navidad y alguna parte de trabajo. Yo creo que juntos hemos pasado un tiempo increíble, nos divertimos muchos quedándonos con mi hermano y mi cuñada, correteando por allí con los niños… La Navidad ha sido fantástica”, ha respondido Harry confirmado lo que ya suponían los medios británicos, que él y su prometida se alojarían en Anmer Hall, la casa que los Duques de Cambridge tienen en los terrenos de la residencia de Sandringham y no en la propia residencia real.

Harry se ha referido a este tiempo en familia como la mejor forma de poner rumbo a un 2018 en el que va a tomar muchas determinaciones en todos los sentidos, entre ellas está la de casarse con Meghan el próximo 19 de mayo en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. La periodista Sarah Montague le preguntó a Harry sobre los asuntos familiares y las tradiciones que le había tenido que explicar a Meghan para par estas fechas en Sandringham y el Príncipe exclamó: “¡Oh! Muchas”. “Creo que tenemos una de las familias más grandes que conozco y cada familia es compleja también, así que ha hecho un trabajo absolutamente increíble. Ella está integrada y supongo que es la familia que nunca tuvo”.

Esta última afirmación del Príncipe ha sido la que no ha sentado del todo bien, pero no ha sido ni a su madre, Doria Radlan, a la que está muy unida y que el Príncipe definió durante la entrevista de compromiso como “una mujer increíble” y con quien se fotografió durante los Juegos Invictus; ni al padre de Meghan, Thomas Markle, con el que a pesar de no tener una relación tan estrecha sí que habló de él en la entrevista cuando relató que aunque el Príncipe y su padre no se conocen personalmente, sí que han hablado varias veces y le ha dedicado numerosas muestras de cariño en redes sociales; ha sido su hermana por parte de padre la que una vez más ha encendido la polémica.

Samantha Grant, la que más quebraderos de cabeza está dando a la familia Markle y concediendo entrevistas a distintos medios de comunicación, no se ha resistido a lanzar varios tweet con frases como “ella tiene una familia que siempre ha estado con ella y para ella” o “nadie estaba distanciado, ella era la que estaba muy ocupada”. La hermana por parte de padre de la exactriz ha querido puntualizar las palabras de Harry diciendo que “el matrimonio amplia la familia” pero que "ella ya tenía una familia", sin olvidar promocionar un libro que ha escrito sobre su hermana.

Hay que recordar que tanto ella como su hermano Thomas Markle Jr. fueron los grandes ausentes de esa entrevista que concedió la pareja el día de su compromiso, una ausenecia que llamó la atención entonces ya que Meghan sí que dedicó palabras de cariño y agradecimiento a otros miembros de su familia y amigos íntimos. En definitiva, a nadie le sorprendería que también fueran los grandes ausentes de la gran boda real del 2018.