Meghan Markle, ¿Navidad en Sandringham y Nochevieja en Los Ángeles?

Ha pasado una semana desde que Harry de Inglaterra y Meghan Markle anunciaron su compromiso oficial. Cuatro días después, la prometida del Príncipe aprobó con nota su primera aparición oficial y ahora todos los focos están puestos en los planes de la pareja para esta Navidad; unos planes con los que la Reina de Inglaterra podría haber hecho una excepción.

Hay quien dice que “las reglas están para romperse”, pero esto no suele ocurrir dentro de la familia Windsor ni con las normas no escritas. Sin embargo, con Meghan Markle ha hecho una concesión, al menos así lo recoge The Times que publica que ella será la primera prometida en pasar una Navidad con la Reina de Inglaterra.

Hasta ahora novios, novias, prometidos y prometidas no estaban invitados a los festejos familiares que la soberana, muy fiel a las tradiciones navideñas, organiza en la residencia campestre de Sandringham. Hay que recordar que no fue hasta la Navidad de 2011, cuando ya le había dado el “sí, quiero” a Guillermo de Inglaterra, cuando la Duquesa de Cambridge pudo abrir los regalos junto a la Reina y acudir al oficio religioso en la iglesia St Mary Magdalene, a una breve caminata de la residencia real.

El citado medio británico apunta que Harry ha pedido a su abuela que haga este año una excepción con su prometida. Una información a la que se suma Express, que publica que la pareja estará con la familia Windsor desde la víspera de Navidad –normalmente comienzan a llegar el 23 de diciembre y lo hacen en orden de precedencia- hasta el Boxing Day, que tiene lugar el 26 de diciembre. En este sentido, hay que apuntar que a diferencia de la Duquesa de Cambridge, que tiene a su familia muy cerca, Meghan Markle tiene a todos los suyos en los Estados Unidos.

Las festividades en la familia Windsor siguen un programa que incluye el tradicional intercambio de regalos el 24 de diciembre, que no suelen tener valor material y que se realiza a la hora del té; una cena de Nochebuena a las 8 de la tarde, a la que los hombres deben acudir con esmoquin y las damas con vestido largo; un desayuno inglés completo antes de ir al servicio religioso en St Mary's Magdalene, en donde previsiblemente Meghan vivirá un nuevo baño de multitudes, al menos eso le ocurrió a Kate en su debut navideño, y una comida en familia tras la cual todos se reúnen para ver el discurso de la Reina que se retransmite a las tres de la tarde.

Normalmente los Duques de Cambridge no se alojan en Sandringham, ya que tienen su propia residencia, Anmer Hall –la mansión de estilo victoriano de diez dormitorios que les regaló la Reina por su boda- a menos de tres kilómetros. Se apunta a que Harry y Meghan podrían alojarse aquí durante las fiestas, además Kate, que vivió hace cinco años su debut en estas celebraciones rodeadas de un estricto protocolo, parece el mejor apoyo para la californiana y dado que el año pasado los Duques de Cambridge pasaron estas fiestas con los Middleton, este año parece probable que estén con los Windsor.

En el Reino Unido la prensa apunta a que la pareja podría terminar el año en los Estados Unidos junto a Doria Radland, la madre de Meghan. Esto coincidiría con las declaraciones que hizo el secretario de comunicaciones del Príncipe, Jason Knauf, durante la reunión informativa en la que se puso lugar y fecha a la boda. Knauf advirtió que aunque Meghan se uniría a Harry antes de la boda en algunos compromisos también destinará algún tiempo de sus últimos meses de soltera a disfrutar de su familia, amigos y a viajar.