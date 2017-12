El parecido más disparatado del príncipe Harry y Meghan Markle con esta pareja de cine

Los nombres del príncipe Harry y Meghan Markle no dejan de sonar desde que la pareja anunció su compromiso. No es de extrañar que a la actriz le hayan salido unas cuantas dobles estos días, como la política madrileña Begoña Villacís. Pero la comparación que se le ha ocurrido a un usuario de Twitter es, sin duda, la más divertida y original. Y es que, tal y como ha notado este tuitero, Harry y Meghan son idénticos a los protagonistas infantiles de una de las películas más típicas en estas fechas: Love Actually. ¿Te parece una idea disparatada? Dale al play y sorpréndete descubriendo lo mucho que se parecen.