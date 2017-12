Desde que saltó la noticia de que Meghan Markle cambiaba Canadá por el Reino Unido muchos se preguntaban por el paradero de Guy y Bogart, los inseparables compañeros de la actriz. Hay quien aseguraba que los perros se encontraban en Los Ángeles con su madre, Doria Radlan, y otros que recordaban los complejos trámites necesarios para que se permitiera la entrada de los animales en el país. Sin embargo, durante la entrevista que concedió junto al Harry de Inglaterra con motivo de su compromiso, la actriz reveló su paradero. ¡Ojo 'corgis reales'! Llega competencia a palacio.

“Tengo dos perros y los tengo desde hace tiempo, a ambos los rescaté cuando eran cachorros. Uno se está quedando con unos amigos muy cercanos y mi otro pequeñito está aquí, está en Reino Unido desde hace un tiempo”, afirmó Meghan refiriéndose a Guy, que tiene parte de beagle. “Esperemos que se adapte bien”, dijo Mishal Husain, presentadora estrella de la BBC y quien se encargó de hacer a la pareja una entrevista que fue televisada por todos los canales del Reino Unido. “Creo que está bien”, afirmó la prometida de Harry sin especificar si Guy corretea ya por los jardines de Kensington, juega con el perro de los Duques de Cambridge (Lupo) o si ha conocido ya a los corgis de la Reina de Inglaterra.

Nap time before night shoots for @suits_usa with my Guy #adoptdontshop #snuggles #myguy Una publicación compartida de Meghan Markle (@meghanmarkle) el 29 de Jul de 2016 a la(s) 1:58 PDT

En ese sentido, y tal y como recoge HELLO!, el Palacio de Kensington se negó a comentar si el perro de Meghan que ya está en el país todavía se encuentra en periodo de cuarentena o no. Hay que recordar que el Reino Unido tiene una de las normativas más estrictas del mundo en cuanto a permitir la entrada de animales y establece un periodo de cuarentena que, dependiendo de los casos, puede durar hasta cuatro meses. La noticia triste llegó por boca de Jason Knauf, el Secretario de Comunicación de Harry que se sumó a las declaraciones de Meghan diciendo que Bogart está con unos buenos amigos y especificó que "no vendrá" al Reino Unido. Así que este fiel compañeró formará parte de esa vida a la que la californiana está renunciando por amor.

Oh, my boys. This pic says it all. Bogart & Guy. 😂 #adoptdontshop #thelookonbogartsface Una publicación compartida de Meghan Markle (@meghanmarkle) el 15 de Sep de 2016 a la(s) 6:18 PDT

No pasa por alto que Meghan Markle utilizó en la entrevista la palabra “rescatar” para referirse a sus perros y así aprovecha un momento en el que todos los ojos están puestos en ella para hacer visible una causa en la que siempre ha sido muy activa: la adopción de animales.

Bogart fue el primer perro en la vida de Meghan y según ella misma contó a la revista BestHealth lo adoptó animada por Ellen Degeneres; Guy llegaría al hogar de la actriz como un nuevo compañero de juegos para Bogart y también rescatado de un refugio. Gracias a esta experiencia, la novia de Harry siempre ha aprovechado el altavoz que le proporciona su posición para hacer visible la necesidad de adoptar a tus mascotas y no comprarlas. ¿Continuará con esta causa cuando entre en la familia Windsor?

Missing my boys #adoptdontshop Una publicación compartida de Meghan Markle (@meghanmarkle) el 30 de Jun de 2016 a la(s) 5:24 PDT

Guy y Bogart no fueron los únicos protagonistas caninos de la primera entrevista de Harry y Meghan en su camino al altar, los corgis de la Reina también tuvieron sus segundos de gloria cuando la pareja explicó con humor cómo los perros de Isabel II adoraron a Meghan nada más verla mientras que llevan toda la vida ladrando al Príncipe.

“Me han ladrado durante 33 años (es decir toda la vida de Harry) y ella entra y no hacen nada”, dijo el Príncipe. “Simplemente estuvieron apoyados sobre mis pies durante el té, fue muy dulce”, añadió la actriz. “Moviendo las colas y yo en plan ‘argh’”, bromeó él sobre una situación que sin duda habrá sido una muy buena señal y un gesto que no habrá pasado inadvertido para la Reina que lleva más de siete décadas teniendo como mascota a estos perritos de raza galesa.