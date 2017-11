Antes del compromiso de Meghan Markle y el príncipe Harry, la joven, de 36 años, ya era muy conocida por tener una prometedora carrera como actriz, gracias, en gran medida, a su papel de Rachel Zane, en la serie Suits, de temática legal, uno de sus trabajos más importantes, que mayor popularidad le han dado y el último que ha ejercido antes de la gran boda real del próximo año.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque pueda parecer sorprendente, Meghan guarda algunas similitudes con su alter ego televisivo. Ambas empezaron desde cero en sus profesiones y, con mucho esfuerzo, han logrado hacerse un hueco y destacar. Además las dos ¡están prometidas a sus novios!

VER GALERÍA

Meghan comenzó a trabajar en la ficción norteamericana en el año 2011 dando vida a una atractiva pasante en el mejor despacho de abogados deNueva York, ciudad en la que se localiza la trama, aunque el rodaje se ha producido en Toronto (Canadá), motivo que hizo a la californiana mudarse a la capital de Ontario. Sin embargo, Rachel no se resigna y sueña con convertirse en una gran letrada. Las largas jornadas laborales hacen que la joven intime con una de las estrellas de la empresa y comience un romance con Mike Ross (personaje interpretado por Patrick J. Adams), un inteligente exestudiante de Derecho que esconde un secreto: fue expulsado de la Universidad y nunca terminó la carrera. Sin embargo, gracias a su gran memoria fotográfica se conoce todas las leyes. Por casualidad es contratado por el prestigioso despacho en el que trabaja Rachel gracias a que demuestra que es un 'buen abogado'. Sin embargo, la relación entre ellos no es un camino de rosas y su historia de amor vivirá muchas idas y venidas.

VER GALERÍA

- El príncipe Carlos anuncia el compromiso de su hijo Harry con la actriz Meghan Markle

- Diez curiosidades que no sabías sobre Meghan Markle

- Meghan Markle escoge su vestido de novia... ¡al menos en la ficción!

VER GALERÍA

Durante varias temporadas Rachel evolucionará y apostará por mejorar su futuro profesional. Para ello se matricula en Derecho. Parece que las cosas la van bien: ha cumplido su sueño de ser letrada y su relación con Mike parece ir viento en popa. De hecho deciden irse a vivir juntos. A partir de ahí los caminos de Meghan y su personaje parecen ir en paralelo ya que Rachel y su novio deciden comprometerse. Durante la quinta temporada de la serie del canal USA Network el personaje al que da vida Meghan Markle estará muy centrado en los preparativos de la boda y pese a toda la ilusión puesta al final no se dan el 'sí, quiero'. Mike decide aplazar la boda para no involucrar a su pareja protegiéndola de su gran secreto ya que ejerce de manera ilegal, al no estar graduado.

VER GALERÍA

De hecho, ahora que se acaba de terminar la séptima temporada de la serie y cuyos actores han celebrado una gran fiesta de despedida que supuso un homenaje a Meghan Markle por su marcha ante el inminente compromiso con el nieto de Isabel II, los seguidores de Suits aún no saben, porque no se ha emitido, si finalmente se producirá el definitivo 'sí, quiero' entre la atractiva pareja de abogados. Lo que sí que sabemos es que las escenas de la gran boda entre Rachel y Mike se han grabado antes de que la prometida de Harry de Inglaterra dejara su carrera por amor. Según publicó la versión inglesa de ¡HOLA! el enlace entre los personajes se rodó durante el fin de semana del 11 de noviembre en el hotel Rey Eduardo, uno de los más lujosos de Toronto.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Curiosamente ficción y realidad parecen ir de la mano en la vida de Meghan Markle. Al igual que Rachel ella también ha encontrado a su media naranja, lejos del mundo de la Abogacía y en otro continente, pero dispuesta a sacrificar su prometedora carrera profesional por estar junto al hombre de su vida. Eso sí, a Meghan tardaremos aún unos meses en verla vestida de novia.