Meghan Markle ya está en Londres entre intensos rumores de compromiso

Meghan Markle ya está en Londres y tiene a todo el país pendiente de cada uno de sus pasos. Este lunes fue vista a su llegada en el aeropuerto de Heathrow y el mismo martes el periódico Daily Mail confirmaba su presencia en el Reino Unido con una nueva fotografía de la actriz en la capital británica, donde comentan que se prepara para pasar la Navidad con Harry de Inglaterra. Como suele, la novia del Príncipe dio una lección de estilo en su primera salida de compras por las calles londinenses con una chaqueta de piel gris y una bufanda a tono, que combinó con unos vaqueros negros y botines. Meghan llevaba un bolso de Prada y una bolsa de Sarah Chapman, especializada en el cuidado de la piel, en su recorrido por Kings Road. Allí hizo una parada en la tienda de ropa de playa de Heidi Klein, lo que se ha interpretado como una señal de unas vacaciones de invierno bajo el sol.

La llegada de Meghan al Reino Unido se produce en medio de intensos rumores de compromiso inminente. Algunos expertos de la realeza van más allá en sus conjeturas y creen de hecho que la pareja, que confirmó su relación a larga distancia hace un año, ya están secretamente comprometidos, y que doblarán las campanas de boda a la vuelta de la esquina. Con tal fin Meghan se encontraría en Londres ultimando los preparativos para su traslado permanente al otro lado del Atlántico junto al príncipe Harry y sus queridas mascotas, el labrador Bogart y el beagle Guy. Ya nada la retiene en Toronto, al menos eso parece. La actriz estadounidense acaba de rodar su séptima temporada de SUITS, en la que interpreta a la abogada Rachel Zane, y todo apunta que será la última.

La doble de Meghan en la serie desató la locura hace unos días cuando publicó un críptico mensaje en Instagram. Nicky Bursic se despidió en la red social de la novia del Príncipe deseándole toda la felicidad del mundo, palabras que los admiradores de la pareja no han dudado en tomar como prueba de que Meghan ha dejado su trabajo televisivo y de que está comprometida. "Ha sido un absoluto placer y un honor ser tu doble en las últimas 2 temporadas", escribió Nicky. "Te deseo toda la felicidad del mundo, Bella". Añadió un emoji de un corazón y un brindis de dos copas de champán junto con unos hashtags muy reveladores: #youdeserveitall #loveher.

Pero las cosas de palacio van... a su ritmo. Aunque en Londres, Meghan no participó en las celebraciones del septuagésimo aniversario de bodas de la reina Isabel y el príncipe Felipe en el Castillo de Windsor el lunes por la noche. Meghan, al igual que el novio de la princesa Eugenia, Jack Brooksbank, no se encontraba entre los 100 invitados privilegiados al evento. El príncipe Harry fue fotografiado asistiendo con su hermano, el príncipe Guillermo, y su cuñada, la Duquesa de Cambridge. Es probable que la ausencia de Meghan se deba a la regla de "no anular, no traer". Como ni Harry ni Eugenia están comprometidos, no se les permite asistir a un evento familiar con sus parejas. La excepción que confirma la regla se produjo en 2002 cuando Isabel II invitó a la ahora esposa del príncipe Carlos, Camilla, a su fiesta posterior al jubileo.

Harry y Meghan solo han sido vistos en público unas pocas veces desde el comienzo de su relación e hicieron su primera aparición oficial juntos en septiembre. Los dos fueron fotografiados uno al lado del otro en los Juegos Invictus, rompiendo el protocolo al tomarse de la mano cuando llegaron para ver el tenis en silla de ruedas en Nathan Phillips Square en Toronto. Para los observadores reales la aparición de Meghan en la ceremonia de apertura de los Invictus daba el aviso de que el compromiso anda en juego. Los últimos pasos (la colaboración en SUITS terminada y el nuevo traslado a Londres) lo corroboran y ya se espera que la pareja haga el ansiado anuncio antes de que termine el año.

