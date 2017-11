¡Una noticia buena y una mala! Harry se estrena como actor pero no al lado de Meghan Markle

Tratándose del príncipe Harry, el cameo que muchos desearían verle hacer es uno en la serie Suits, protagonizada por su novia Meghan Markle. Comprobar si la química de la pareja “real” inunda la ficción no tendría precio, ni para los seguidores del drama legal ni para las fans del pelirrojo de la familia Windsor. Sin embargo, esto parece poco probable. Eso que cuando trascendió que el Príncipe -de paso por Toronto para los Juegos Invictus- había visitado a la actriz en el set de rodaje fueron muchos los que cruzaron los dedos para que esta fantasía se hiciera realidad. ¿La buena noticia? Harry aparecerá en la gran pantalla.

Fue el pasado agosto cuando se comenzó a rumorear que Harry y Guillermo habían hecho un cameo para la nueva película de Star Wars aprovechando su visita a los estudios Pinewood durante la primavera de 2016. “Sí, estuvieron en el set de rodaje, estoy cansado de esconderlo”, dijo John Boyega –el actor que interpreta a Finn- en unas declaraciones en las que también aseguró que esas escenas podrían haber sido eliminadas durante el montaje.

Ahora, con el estreno de la cinta programado para el 15 de diciembre, The Hollywood Reporter confirma que los Príncipes aparecerán en El Último Jedi y lo harán compartiendo una escena con Tom Hardy –que también se paseó por el set de rodaje ese mismo día- y Gary Barlow, el que fuera miembro de Take That.

El papel de los hijos del príncipe Carlos y Diana de Gales es el de Stormtroopers o miembro de las tropas de asalto del Imperio Galáctico, así que aunque sea un rol que les va como anillo al dedo, dada la formación militar que tienen ambos, el uniforme hará que sea muy difícil o casi imposible reconocer quién es quién. ¡Una pista! El citado medio asegura que la escena tan secretamente guardada es una en la que los cuatro escoltan a Finn en un ascensor.

Boyega aseguró que ver a los Príncipes con el uniforme de Stormtroopers “fue un extraño contraste”. “Para mí unió lo mejor de ambos mundos” afirmó el actor nacido en Londres de padres nigerianos sobre lo que definió como una “gran experiencia”. Sin lugar a duda en las imágenes que Harry y Guillermo dejaron a su paso por el set se puede ver que los hermanos estaban disfrutando al máximo de ese día: abrazaron a Chewbacca, jugaron con las espadas láser y demostraron que ellos son los príncipes más “cool” de la galaxia.