El divertido vídeo de la Duquesa de Cambridge bailando embarazada

La visita de la Duquesa de Cambridge a la estación londinense de Paddington el pasado lunes, acompañando a los príncipes Guillermo y Harry en un evento benéfico para niños, sorprendió mucho. No solo porque su participación en este acto no se había anunciado -había reaparecido recientemente tras seis semanas en reposo debido a su hiperémesis gravídica-, sino por las divertidas imágenes que la Duquesa protagonizó con el osito Paddington. El personaje infantil la sacó a bailar y Kate, ni corta ni perezosa, se animó a mostrar sus mejores pasos. No te lo pierdas, en vídeo.