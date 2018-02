¿Amalia de Holanda se marcha a China? Su padre pone fin a los rumores

La semana pasada Holanda se despertaba con la noticia de que la princesa Amalia se disponía a completar sus estudios en China, un traslado que se iba a hacer con el fin de que la Heredera perfeccionara el idioma y pasara un tiempo alejada de los focos. Sin embargo, ha sido el propio Guillermo Alejandro, en una declaraciones poco frecuentes, el que se ha encargado de zanjar esta historia sobre la Princesa de Orange nada más aterrizar en el país.

"Esa historia es una auténtica invención", dijo durante la inauguración de una exposición en el Museo de Noordbrabants cuando fue preguntado por los medios. El monarca contó que esta noticia le sorprendió cuando estaba viajando y realizaba una escala en París de regreso desde Corea del Sur. El Rey explicó que llamó inmediatamente a su hija para cómo había reaccionado y afirmó que Amalia "se rió" cuando le preguntó si tenía intención de irse a China.

La Princesa de 14 años estudia en Christelijk Gymnasium Sorghvliet, un colegio de la Haya, y según las palabras de su padre no tiene intención de dejarlo. “Ella está muy feliz allí”, explicó el soberano sobre el instituto fundado en 1908 al que acuden alrededor de setecientos alumnos y que se define como cristiano protestante. La princesa Amalia no es la primera de los Orange que cursa su educación secundaria en este centro, antes lo hizo su tía, la princesa Laurentien. En los últimos años este centro ha ocupado además los primeros puestos en los rankings de las mejores instituciones educativas del país.

Concretamente fue el diario De Telegraaf el que publicó el 14 de febrero que la Heredera holandesa estaría planificando para el año que viene un viaje de estudios a una exclusiva escuela llamada UWC, con 17 centros en todo el mundo, un programa de Bachillerato internacional y una filial en la ciudad de Changshu. El citado medio explicaba que así seguiría los pasos de su padre, ya que hay que recordar que Guillermo Alejandro estudió ese programa de Bachillerato internacional en el centro de Llantwit Major (Gales), el United World College of the Atlantic. Unos estudios que el Rey terminó en 1985.

Después de que el Rey zanjara por completo esta historia sus declaraciones están siendo muy comentadas en el país ya que no es habitual que un monarca responda a rumores y mucho menos que lo haga con tanta naturalidad, delante de las cámaras y no, llegado el caso, a través del gabinete de comunicación oficial de la Casa Real. Esto ha hecho que algunos medios del país se pregunten si esto no sienta un precedente para que los miembros de la Familia Real reciban un aluvión de cuestiones sobre asuntos que no son más que un rumor.