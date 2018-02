El 80º cumpleaños de Beatriz de Holanda reúne a los Orange al completo

No hay mejor regalo que la compañía de los nuestros. Y Beatriz de Holanda recibió por su 80º cumpleaños infinidad de esos que no van envueltos en papel, sino en entusiastas felicitaciones, afectuosos besos y un animado rato juntos. No están previstos grandes fastos, pero en este frío comienzo de febrero se ha visto muy arropada de cariño por la gran familia de los Orange al completo. Alrededor de 200 invitados se dieron cita el pasado sábado en el Palacio Real de Ámsterdam para asistir a la fiesta de cumpleaños de la princesa Beatriz, que el pasado 31 de enero entraba en su octava década y marcaba la señalada ocasión con un almuerzo familiar en su casa y la difusión de varios retratos junto a las nuevas generaciones.

Grandes y pequeños, familia y amigos, acudieron esta vez a la céntrica Plaza del Dam de la ciudad holandesa para brindar por otros muchos más años de felicidad de la Princesa. Pese al carácter privado de la celebración, algunos de los miembros de la Familia Real holandesa como los reyes Guillermo y Máxima y sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane; los príncipes Constantino y Laurentien y sus hijos, los condes Eloise, Nicolas Casimir y Leonore; y Mabel de Orange-Nassau, viuda del recordado príncipe Friso, y sus hijas, Luana y Zaria de Orange-Nassau, posaron brevemente para los fotógrafos a las puertas de Palacio.

La princesa Beatriz, protagonista de la velada, prefirió en cambio entrar por la parte posterior del edificio, fuera del foco de los medios de comunicación. Así lo harían también su hermana, la princesa Margarita, con su marido, Pieter van Vollenhoven, y su sobrino el príncipe Carlos, Duque de Parma, acompañado de su esposa, la princesa Annemarie. Todos aparecieron vestidos de sport con bolsas para el cambio de ropa –la Princesa llevaba su popular bolso estampado con la imagen de las hijas de los Reyes holandeses- y se pusieron sus atuendos de gala en el interior de la residencia real, donde pasarían la noche.

La Princesa recibió también a un gran número de representantes de la sociedad holandesa, entre ellos artistas, escritores y políticos; algunos de sus parientes políticos, como los padres de la princesa Laurentien y la madre de la princesa Mabel, ambas nueras de la antigua Reina de Holanda, y a antiguos responsables de la Casa Real holandesa, como los que fueran sus secretarios, Pim Waldeck y Marco Hennis. O lo que es lo mismo un regalo ingente de gente.

No están previstos actos oficiales conmemorativos que marquen esta ocasión, a diferencia de otras monarquías que sí han señalado especialmente cumpleaños redondos de los miembros senior de sus familias reales. El año pasado se celebraron grandes fastos por los 80º cumpleaños de Harald y Sonia de Noruega; Simeón de Bulgaria festejó su efemérides con una gran fiesta en su país; este año se preparan en nuestro país una serie de iniciativas y actividades públicas que se desarrollarán a lo largo de 2018, con motivo de los aniversarios del rey Juan Carlos, que cumplió 80 este 5 de enero, y de la reina Sofía, que lo hará el 2 de noviembre, con quienes la actual Princesa holandesa comparte generación, y en 2016, las Casas Reales de Europa acudieron a la llamada de Juan de Luxemburgo en su 95º cumpleaños, por citar algunos de los últimos sonados aniversarios de la realeza, reinante o no.