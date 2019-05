Don Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública

El Rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, don Felipe, que abandonará la vida pública a partir del próximo 2 de junio. Lo ha hecho a través de una carta, difundida por la Casa Real, en la que le expresa su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales. Tal y como él mismo expresa en la misiva, don Juan Carlos, de 81 años, ha tomado esta decisión cuando se cumplen cinco años desde que anunció su abdicación de la Corona.

Majestad, querido Felipe:

A lo largo de estos últimos años, desde mi abdicación de la Corona de España el 2 de junio de 2014, he venido desarrollando actividades institucionales con el mismo afán de servicio a España y a la Corona que inspiró mi reinado.



Ahora, cuando han transcurrido casi cinco años desde aquella fecha, creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública.



Desde el año pasado, cuando celebré mi 80 cumpleaños, he venido madurando esta idea, que se reafirmó con motivo de la inolvidable conmemoración del 40 Aniversario de nuestra Constitución en las Cortes Generales. Un acto solemne, lleno de emoción para mí, que me hizo evocar, con orgullo y admiración, el recuerdo de tantas personas que contribuyeron a hacer posible la Transición política y renovar mi sentimiento de permanente gratitud hacia el pueblo español, verdadero artífice y principal protagonista de aquella trascendental etapa de nuestra historia reciente.



Con una firme y meditada convicción, hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales, a partir del próximo 2 de junio.



Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre.



Un grandísimo abrazo de tu padre.”

Con estas palabras, que rubrica con "un grandísimo abrazo de tu padre", ha transmitido a su hijo su deseo de retirarse "con una firme y meditada convicción". El padre del Rey asegura que venía reflexionando sobre este importante paso desde su 80 cumpleaños y el solemne acto para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española sirvió para reafirmarse en su decisión. El evento, "lleno de emoción", como él mismo reconoce, fue todo un homenaje a su labor en una época tan clave en la historia reciente de España como fue la Transición. Los prolongados aplausos a don Juan Carlos en el Hemiciclo del Congreso fueron el broche perfecto para rematar toda una vida dedicada al servicio público.

La última vez que le vimos en público fue el pasado fin de semana en la madrileña Feria de San Isidro, donde disfrutó de una tarde de toros, una de sus aficiones preferidas, junto al diestro Enrique Ponce. El esposo de doña Sofía se mostraba sonriente y jovial en la Plaza de las Ventas mientras charlaba con su amigo, que se recupera de una grave cogida que le llevó al quirófano. En esa misma plaza también estuvo hace dos semanas muy cariñoso con su nieta Victoria Federica, a la que se encuentra muy unido.

La vida de don Juan Carlos, proclamado Rey en 1975, ha sido narrada en este documental de ¡HOLA! en el que se hace un recorrido por la historia de un hombre esencial en la transformación democrática de España. Siempre de la mano de su esposa, la Reina Sofía, su cercanía y sentido del humor le han hecho conectar con los ciudadanos a lo largo de las casi cuatro décadas que ostentó la Corona. Aunque en los último años su agenda oficial no era demasiado intensa, el padre de Felipe de Borbón considera que ha llegado la hora de tomarse un descanso y cesar definitivamente la vida institucional.