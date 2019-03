¡Por la puerta grande! Así ha reaparecido el rey Juan Carlos en los toros junto a la infanta Elena

No es ningún secreto que una de las grandes pasiones del rey Juan Carlos es la fiesta nacional. Las corridas de toros figuran en la lista de hobbies del padre del rey Felipe y, aunque hacía ya varios meses que no se prodigaba en este tipo de eventos, este sábado se ha vuelto a dejar ver en una de ellas, concretamente en la de Illescas, en la provincia de Toledo, donde estos días se celebra la conocida como Feria del Milagro. Eso sí, no ha sido el único rostro conocido que ha disfrutado de la faena taurina vespertina, ya que Illescas ha congregado a un sinfín de aficionados, entre los que se encontraban la infanta Elena, Ana Obregón y Cristina Sánchez.

Pasadas las cinco de la tarde, el rey Juan Carlos llegaba al recinto ayudado por un bastón y con el himno nacional de fondo. La ovación y los aplausos en pie se sucedían mientras padre e hija tomaban asiento y don Juan Carlos aprovechaba para dar las gracias al público asistente con un gesto hecho con la mano. Era el turno para Morante de la Puebla, Roca Rey y Sebastián Castella -que sustituyó a José María Manzanares-, aunque antes de que saltaran al ruedo, lo hizo un grupo de espontáneos antitaurinos, por lo que tuvo que intervenir la Guardia Civil.

El rey Juan Carlos no se dejaba ver en una plaza de toros desde hacía varios meses. Una de las últimas fue precisamente para ver a Roca rey en San Sebastián. Pero además del padre del rey Felipe, hasta la plaza se trasladaron otros rostros conocidos como Cari Lapique, Samantha Vallejo-Nágera, Jaime Ostos y María Ángeles Grajal, Ana Obregón, Cristina Sánchez con su familia, Pedro Trapote y Begoña García Vaquero, y el político José Bono. Ninguno de ellos quiso perderse la corrida de toros que se celebró este sábado por la tarde en la localidad toledana de Illescas.

La razón que llevó a don Juan Carlos a reaparecer junto a su hija

La aparición de don Juan Carlos en los toros tiene lugar tan solo unos días después de su hermana, la infanta Margarita, celebrara su 80 cumpleaños con una gran fiesta a la que sí acudieron la reina Sofía y la infanta Elena. Ambas se unieron a otros miembros de la familia como Alfonso Zurita, Simoneta Gómez-Acebo, Andrea Pascual y Beltrán Gómez-Acebo, Bruno Gómez-Acebo y Bárbara Cano, Juan Gómez-Acebo y Winston H. Carney, así como a amigos cercanos a la protagonista, entre los que se encontraban Paloma O'Shea, Ana de Francia y Alicia Koplowitz. Días antes, la infanta Elena había cumplido con toda una tradición: venerar al Cristo de Medinaceli.