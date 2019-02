Los retos del próximo viaje de Estado de los Reyes a Marruecos y la foto que echaremos de menos

Los Reyes emprenderán la semana que viene la visita de Estado a Marruecos que se les resistía. Por unas razones (cuestiones políticas como las dificultades para formar gobierno) o por otras (cuestiones personales como una operación de corazón a raíz de la cual trascendió el divorcio del rey Mohamed VI y lalla Salma), había sido pospuesto el viaje hasta en cuatro ocasiones. Pero al fin las apretadas agendas oficiales han cuadrado y, en unos pocos días, coincidiendo con san Valentín, los monarcas de ambos reinos se estrecharán en un abrazo, como por interseción del santo.

Los reyes Felipe y Letizia volverán a Rabat para abordar una visita que en poco se parecerá a aquella presentación como reyes de hace cuatro años y medio, apenas un mes después del relevo en el trono. Aquellos dos días (14 y 15 de julio de 2014) fueron intensos, posiblemente más de lo acostumbrado en este tipo de encuentros de cortesía que no suelen exceder de una jornada, si bien a su vez se consideraban solo el preámbulo de un posterior viaje de Estado de mayor magnitud como el que comenzará en unos días. Prólogo, por tanto, de una estancia más larga para afrontar un programa más ambicioso, en el que se tratarían cuestiones claves para las relaciones bilaterales tales como la seguridad y la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular.

No cabe duda de que volverán a ser recibidos con todos los honores como entonces. Aquel 2014 fueron muchos los gestos, más de amistad que de hospitalidad, que Mohammed VI tuvo con nuestros Reyes. El monarca alauí no sólo tuvo la deferencia de reunirse con ellos en Ramadán, sino que además, en consideración al afecto que les une a ambas familias reales, insistió en invitarles a un iftar (la cena con la que los musulmanes rompen el ayuno durante el noveno mes del calendario musulmán) en los jardines del Palacio Real. Halagados, los Reyes aceptaron con gusto el ofrecimiento y prolongaron ex profeso un día más la estancia para asistir a aquel especial banquete en su honor junto a los más de trescientos invitados.

La foto que no veremos... y echaremos de menos

También se dispuso una agenda oficial aparte para la Reina y lalla Salma, que por aquel entonces se presumía felizmente casada con el rey Mohamed. Mientras los monarcas buscaban soluciones a asuntos de Estado, sus consortes ponían el foco en una de las causas sociales de mutuo interés para ambas, para todos: la lucha contra el cáncer. Esta batalla y otras acercaban a ambas damas, que dieron muestras de buena sintonía de principio a fin, en un encuentro tras otro.

Esa imagen de la reina Letizia y lalla Salma, encantadas de encontrarse de nuevo en la buena compañía de la otra, con la que ponían broche de oro al primer día de visita en el Palacio Real allá en 2014, no la veremos en esta ocasión debido a la separación de la pareja real marroquí y, desde entonces, a la desaparición de lalla Salma de la faz del reino… Y ciertamente la echaremos de menos. Tal vez una de las hermanas de Mohamed VI -lalla Meryem, lalla Asma o lalla Hasna- asuma el papel de Primera Dama y acompañe a la Reina, como antes hacía lalla Salma, en algunos de los compromisos del viaje; tal vez hasta la hija del Rey alauí, que ha debutado oficialmente a la tierna edad de once años, como si estuviera llamada a llenar el enorme vacío dejado por su madre, se una esta vez a su hermano, el heredero Moulay Hassan, y participe en la bienvenida oficial a nuestros Reyes. Todo es posible: el joven representó al monarca hace unos días en los funerales del Conde de París y la ausencia de lalla Salma sigue siendo notable.