No hay duda de que este viernes es un día especial para la reina Sofía. Cumple 80 años, una cifra redonda, pero por si eso fuera poco motivo de celebración, además la madre de Felipe VI ha podido reunir a sus tres hijos, así como a gran parte de su familia, en un almuerzo privado que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela. Hasta allí se han desplazado tanto miembros de los Borbones como de los Grecia en una ocasión única que no han querido perderse ni los reyes Felipe y Letizia con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía ni don Juan Carlos ni las infantas Elena y Cristina, que han asistido con todos sus hijos. Aunque también figuraban en la invitación que cursó la reina Sofía, los príncipes herederos de Grecia -Pablo y Marie-Chantal- no han podido estar presentes en los festejos, ya que en la actualidad residen en Nueva York.

La Casa Real ha querido compartir una instantánea de la comida familiar, tal y como sucedió el pasado 5 de enero, cuando el padre del rey Felipe cumplió 80 años. A diferencia de aquella ocasión, esta vez sí se ha contado con la presencia de la infanta Cristina, quien se encuentra en Madrid desde hace ya varios días. Aprovechando que sus hijos no tenían colegio, viajó la semana pasada con dos de ellos, Miguel e Irene Urdangarin, desde Ginebra hasta España. Aquí ha disfrutado, entre otras cosas, de un plan de lo más familiar junto a ellos, al que se sumaron la infanta Elena, su hija Victoria Federica y Cristina de Borbón Dos Sicilias: el musical El médico.

Precisamente las dos hermanas han querido estar presentes en el almuerzo de cumpleaños de la reina Sofía. Lo han hecho con todos sus hijos, tal y como puede verse en la imagen. En el centro de la misma y en primera fila, aparecen el rey Felipe VI y su madre, doña Sofía, protagonista de la celebración. Al lado del Monarca, la reina Letizia, con un vestido gris con cuello babydoll y botas negras, y la princesa Leonor, con un vestido rojo de cuadros y bailarinas a juego, además de un llamativo reloj Casio en su muñeca. A continuación de la reina Sofía se encuentra su marido, don Juan Carlos, con corbata naranja, y la princesa Sofía, con un vestido azul cielo de cuadros y bailarinas del mismo color.

En segundo término y justo detrás de la reina Sofía, se encuentran sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, muy sonrientes. La duquesa de Lugo luce una chaqueta blanca, mientras que su hermana ha optado por un vestido abotonado y anudado a la cintura en tono coral. A su lado, sus tres hijos mayores, Juan Valentín, Miguel y Pablo Urdangarin. La benjamina de la infanta Cristina, Irene Urdangarin, se encuentra en el otro extremo de la imagen, justo al lado de sus primos Victoria Federica y Felipe de Marichalar.

Es la primera vez que la infanta Cristina se deja ver en público junto a la Familia Real en siete meses. La última ocasión que coincidió con los Reyes Felipe y Letizia y el resto de los Borbones fue el pasado 3 de abril, durante la misa funeral por don Juan de Borbón que tuvo lugar en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial coincidiendo con el 25 aniversario de su fallecimiento. Antes de ese acto, hay que remontarse hasta el 11 de mayo de 2017 para volver a encontrar una instantánea en la que aparezca la infanta Cristina en un acto de la Familia Real, concretamente el funeral por Alicia de Borbón-Parma, en la capilla del Palacio Real de Madrid. Sin embargo, el último posado oficial de la infanta Cristina junto a los reyes Felipe y Letizia y al resto de la Familia Real tuvo lugar en mayo de 2011, coincidiendo con la Comunión de Miguel Urdangarin. En aquella ocasión Iñaki Urdangarin sí estaba presente en la fotografía. Meses después, sería imputado por el juez instructor del Caso Nóos.

Dos cumpleaños, dos fotografías

La instantánea nada tiene que ver con la que se dio a conocer a principios de año. Entonces, la gran ausencia fue la de la infanta Cristina y sus cuatro hijos: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. Aún no se conocía la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Caso Nóos, y la delicada situación abocó a la infanta Cristina a no unirse a sus padres, hermanos y sobrinos a la celebración. Este viernes, la reina Sofía ha logrado reunir a sus tres hijos y a todos sus nietos en una instantánea para el recuerdo. En total, 14 personas frente a las 9 que posaron en enero.

Quienes sí aparecieron en la escena fueron don Juan Carlos, doña Sofía, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la infanta Elena con sus dos hijos, Felipe y Victoria Federica de Marichalar. En el centro de la imagen se encontraba don Juan Carlos, con llamativa corbata fucsia, franqueado por tres de sus nietas: Leonor, con un vestido verde agua y leotardos a juego; Sofía, con un vestido color teja y medias claras; y Victoria Federica, con camisa blanca y chaqueta estilo kimono. Por su parte, la reina Letizia eligió para la ocasión un vestido midi gris con botas rojas, mientras que la reina Sofía optó por un traje de chaqueta verde, y su hija mayor se decantó por un conjunto de terciopelo verde botella. Al fondo, el árbol de Navidad.

En esta ocasión, sin embargo, la fotografía recuerda a los posados oficiales con motivo de las Comuniones de los hijos de la infanta Cristina. Así, la Familia Real aparece colocada sobre las escaleras del Palacio de la Zarzuela, con una sonrisa mucho más contenida que la del pasado mes de enero.