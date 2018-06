Los Reyes Felipe y Letizia continúan recorriendo el sur de Estados Unidos en este viaje oficial de cuatro días que emprendieron el viernes y que finalizará el próximo martes. Si este sábado disfrutaban al ritmo de la música jazz y el Mardi Grass de Nueva Orleans en el Museo de Arte (NOMA), este domingo aterrizaban en la ciudad texana de San Antonio, a más de 800 kilómetros de distancia, donde eran recibidos a pie de pista por el alcalde, Ron Nirenberg, y el presidente del Condado de Bexar, Nelson W. Wolff. En esta ocasión no hubo gospel, ni músicos ni bailarines con atuendos de carnaval que dieran colorido a la bienvenida, tal y como ocurrió a su llegada al aeropuerto internacional Louis Amstrong de Nueva Orleans. Los Reyes, eso sí, tenían por delante dos misiones que cumplir en la ciudad.

El arte y la música, protagonistas de la última jornada de los Reyes en Luisiana

Los Reyes se dan un baño de multitudes en Nueva Orleans

VER GALERÍA

Este domingo, a las nueve y media de la mañana (hora local), don Felipe y doña Letizia han sido recibidos, ya de manera más institucional, en el Palacio del Gobernador de San Antonio (Texas), un monumento histórico nacional que fue construido en el siglo XVIII y está considerado el único ejemplo que queda en Texas de típica casa aristocrática española. La National Geographic Society llegó a denominarlo como el "edificio más hermoso de la ciudad de San Antonio". En este lugar ha tenido lugar la primera de las dos misiones: Ron Nirenberg les ha hecho entrega de la primera edición de la llave de las Misiones de San Antonio, tras su declaración, por la Unesco, como Patrimonio de la Humanidad. También han descubierto una placa conmemorativa de su visita coincidiendo con el 300 aniversario de la fundación de la ciudad.

VER GALERÍA

Para la ocasión, la reina Letizia ha optado por un vestido de cóctel evasé de estampado blanco y granate, sin mangas y de escote en uve. Lo ha combinado con unos zapatos slingback a juego con el vestido y con melena suelta y ligeramente ondulada. Minutos después, los Reyes se han dado un auténtico baño de multitudes en el exterior y han podido saludr a las personas apostadas a las puertas del Palacio del Gobernador, algunas de ellas vestidas con el traje tradicional. Posteriormente, han visitado la Misión de San José, una de las que dieron origen a la fundación de la ciudad por parte de franciscanos españoles y la segunda misión de don Felipe y doña Letizia en esta ciudad. Allí han podido conocer de primera mano la iglesia, el granero y el sistema de acequias.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras esta visita, que pone de manifiesto la vinculación entre la historia de Texas y España, la comitiva ha asistido a la inauguración de la exposición Designing America: Spain's imprint in the U.S, organizada por la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Condado de Bexar en colaboración con la Biblioteca Nacional de España. Se trata de una muestra interactiva sobre el legado arquitectónico y cultural de España en el país que se abrirá al público a partir de este lunes. En ella, don Felipe y doña Letizia han podido ver documentos históricos, textos, imágenes y vídeos de esta importante contribución española a la construcción de estas ciudades del sur de Estados Unidos.

VER GALERÍA

Ya a las seis de la tarde (hora local), los Reyes mantendrán un encuentro con el Gobernador de Texas, Greg Abbott, y posteriormente acudirán a una cena oficial en la Ciudad de San Antonio, en la que Felipe VI pronunciará un discurso, al igual que hizo el viernes durante la entrega de llaves de la ciudad de Nueva Orleans. Un día después, les tocará el turno a las empresas españolas afincadas en Texas, que mantendrán un encuentro con don Felipe y doña Letizia, poniendo así de relieve la importancia de la presencia económica y financiera de España en este país.

Así es el periplo de los Reyes por tierras americanas