Doña Letizia "está preocupada y desolada por lo ocurrido", según aseguró su íntima amiga Inma Aguilar. El momento vivido el pasado Domingo de Resurrección con doña Sofía y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía ha trascendido, de tal modo, que no hay diario internacional que no mencione lo sucedido en la catedral de Palma tras la Misa de Pascua. A medida que trascurren los días la opinión pública sigue tratando de buscar algún motivo para entender lo que allí ocurrió ante cientos de cámaras.

El vídeo, que se convirtió en viral, solo mostraba quince segundos de lo que ocurrió a la salida del templo y no explicaba el porque doña Letizia se negaba a que doña Sofía se hiciese una foto con sus nietas. Según ha podido saber el diario ABC, tal y como informa Almudena Martínez-Fornés, escritora y periodista experta en Casas Reales, la Reina lo que quería trasmitir a doña Sofía era que luego tendrían tiempo para hacer fotos personales en casa, en un ambiente más relajado. La reina Letizia, que siempre ha tratado de separar lo que considera trabajo de su vida privada, no quiso saltarse ni un ápice el protocolo marcado. Según el diario ABC, para doña Sofía esa línea no existe, ya que en su vida privada sigue haciendo prácticamente lo mismo que en la oficial.

A tenor de todas las imágenes difundidas, la reina Sofía lo que trataba era de fotografiarse con sus nietas y en cuanto tuvo oportunidad fue ella misma quién pidió al fotógrafo oficial de la Casa del Rey que hiciese la foto: "Ahora, ahora", le indicó doña Sofía. Fue en ese momento cuando la reina Letizia se cruzó en varias ocasiones por delante de la cámara para impedir la foto.

Después de lo ocurrido, Inma Aguilar, íntima amiga de la Reina, se puso en contacto por teléfono con doña Letizia y contó cuál había sido su impresión en el programa El círculo de Telemadrid. A su modo de ver, eran "las imágenes de una madre preocupada por la imagen de sus hijas" y en esa conversación relató que doña Letizia describió lo ocurrido como "una tontería" y un "gesto natural". Nunca imaginó que ese gesto suscitaría tanta polémica.