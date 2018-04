La reina Letizia está 'desolada y preocupada', según su íntima amiga Inma Aguilar

El incidente de la reina Letizia con doña Sofía a las puertas de la catedral de Palma de Mallorca se ha convertido en un tema recurrente de conversación y ha provocado un sinfín de reacciones. Dice quien verdaderamente la conoce que la reina Letizia "está preocupada y desolada" por el momento de tensión vivido con la reina Sofía tras la Misa de Pascua. Apenas fueron quince los segundos que fueron grabados en un vídeo que se convirtió en viral y del que todos los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se han hecho eco.

Imma Aguilar, amiga de doña Letizia desde que coincidieron trabajando en la redacción de CNN+, entre 1999 y 2000, se ha puesto en contacto por teléfono con la Reina y ha contado en el programa El círculo de Telemadrid su conversación con ella. "Yo creo que son las imágenes de una madre preocupada por la imagen de sus hijas. He hablado hace un rato con la reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen, le preocupa quién les hace fotos, le preocupa dónde salen, quién se les acerca. Es una reacción muy de madre", ha expresado Aguilar, que a su vez ha relatado que doña Letizia ha descrito lo ocurrido con doña Sofía como "una tontería" y un "gesto natural".

"Ha sido una tontería, no es un tema grave ni ha pasado nada. Simplemente es un gesto natural. Ella no es una persona que haya sido educada desde el inicio para tener determinado comportamiento público. Es una persona muy comprometida con su trabajo, con su profesión, con el papel que desempeña y, como madre, con sus hijas. Se ha sentido afectada, está preocupada y dolida. Es muy difícil, Letizia no puede hablar, ni explicarse. Es un blanco bastante fácil", ha dicho Aguilar, una de las amigas del círculo más íntimo de doña Letizia, que actualmente trabaja como consultora política.

Por último, la periodista también ha querido mostrar su opinión acerca del revuelo generado por los medios de comunicación y ha salido en defensa de la Reina: "Desde el mismo día del compromiso, se analizan sus gestos con un doble rasero por no ser de sangre real".