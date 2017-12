Doña Letizia viajará la próxima semana a Senegal: así será su ruta africana

Del 11 al 14 de diciembre, doña Letizia realizará un viaje de cooperación a Senegal. La agenda oficial comenzará el mismo lunes por la tarde, con su llegada a Dakar, la capital del país africano, donde tendrá lugar el acto de bienvenida por parte de algunas autoridades. Al día siguiente, la Reina participará en una reunión con cooperantes españoles, además de realizar una visita al Aula Cervantes de Dakar y, probablemente, un encuentro con el personal de la Embajada española. También se prevé un acto en la Cruz Roja senegalesa para presentar un proyecto de divulgación y protección de los derechos de las mujeres, y un encuentro con el Presidente y la Primera Dama de Senegal.

El miércoles, 13 de diciembre, pondrá rumbo a Ziguinchor, en la provincia de Casamance, ubicada al sur del país, para después regresar a Dakar. La mujer del rey Felipe VI acudirá a Casamance, concretamente a un encuentro que tendrá lugar en la Facultad de la Salud de la Universidad de Ziguinchor, y después visitará una granja 'natangué', pequeñas explotaciones familiares que buscan poder subsistir gracias a su producción agrícola. El programa previsto para el jueves incluye la visita a un proyecto de acogida de niños en una zona cercana al impresionante Lago Rosa. Después, la soberana pondrá rumbo a Madrid para volver a casa.

En mayo del año 2015, doña Letizia viajó a Honduras y El Salvador para iniciar su primer viaje de estas características, continuando con una tradición que comenzó en 1997 la reina Sofía, quien fue pionera a la hora de señalar con su presencia los lugares más desfavorecidos del planeta. Ha cogido así su relevo en los tradicionales viajes de cooperación, que contribuyen a reafirmar el compromiso de España con la ayuda al desarrollo. "No saben la ilusión que me hace poder compartir con ustedes esta nueva experiencia de mi implicación directa con la cooperación española para el desarrollo", dijo la Reina en Tegucigalpa, donde comenzó un viaje en el que no solo nos regaló entrañables instantáneas con el pueblo hondureño, caminando por mercados y comunidades para conocer in situ las necesidades de las personas, sino que también protagonizó encuentros oficiales con las autoridades de sendos países.

Como nueva embajadora de la ayuda, prometió intentar encontrar soluciones, reiterando el compromiso de España en la lucha contra la pobreza y en la defensa de los derechos de la mujer. "Es mi primer viaje de cooperación y la primera vez que voy a conocer cómo se desarrollan los proyectos sobre el terreno. Intentar dar visibilidad a este trabajo, tratar de mostrar la utilidad de tantos años de cooperación y de acompañamiento son algunas de las razones por las que estoy aquí", dijo en su primer discurso.

En los dos países agradecieron su apoyo, su profesionalidad, su entrega y sus muestras de solidaridad. De hecho, el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, que acompañó a la Reina durante su viaje, destacó: "Se ha interesado muchísimo por todos los temas de mujer y de gobernabilidad (...) Creo que tiene un interés por aprender, por conocer cómo se hacen las cosas, qué efectos tienen en la población... Creo que le han dado unas explicaciones muy claras, muy profesionales, tanto en temas de agua como de salud y mujer. Haciendo preguntas y viendo cómo se desarrollan los proyectos, ha podido comprobar la repercusión que tiene la Cooperación Española en estos países, que es un acompañamiento, un estímulo, una forma de decir a estos países que estamos con ellos, que caminamos juntos y que podemos aprender mucho juntos".