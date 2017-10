Doña Letizia preside, de nuevo en solitario, los premios Rey Jaime I

La situación política de nuestro país hace que las apariciones de los Reyes se midan con cuentagotas. Don Felipe y doña Letizia –acompañados por la reina Sofía- no faltaron a su cita anual con los premios Princesa de Asturias y días más tarde fue la Reina la que presidió por primera vez sola los premios Mariano de Cavia. Este lunes la Reina, de nuevo en solitario, se ha encargado de presidir la entrega de los Premios Rey Jaime I en el único acto público que la Familia Real tiene programado esta semana.

Aunque estaba previsto que fueran don Felipe y doña Letizia los que presidieran estos galardones, igual que hicieron el año pasado, finalmente ha sido la Reina la única que se ha desplazado a la Lonja de los Mercaderes de Valencia para la entrega de estos premios creados en 1989 con el fin de promover la investigación, el desarrollo científico y que pueden presumir de haber reunido a lo largo de estos años hasta 55 Premios Nobel en su jurado.

Minutos antes de lo previsto, doña Letizia –con un vestido abrigo de tweed blanco, que hasta ahora no había lucido, y complementos en plata- fue recibida por el patronato de la Fundación y las autoridades en el espléndido Salón Columnario de la Lonja, edificio del siglo XIV de estilo gótico civil, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Reina se encargó de entregar los galardones y comenzó su discurso con unas palabras en valenciano. “Es una alegría regresar a Valencia para reconocer el esfuerzo, el talento y la excelencia”.

VER GALERÍA

La Reina, durante su discurso, ha dicho que a don Felipe “le hubiera gustado estar hoy en Valencia”, a lo que el público respondió con un rotundo aplauso. No faltaron en la mañana algunas alusiones a la situación política que atraviesa nuestro país, en este sentido el Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, destacó que “ninguna verdad de parte puede justificar la ruptura de la convivencia” y el vicepresidente de la Fundación de los galardones remarcó que "no hay desafío ni reto al que no podamos dar respuesta si estamos unidos". Doña Letizia no hizo ninguna mención explícita pero sí que alabó a los que viven en una comunidad, la valenciana, "decidida a avanzar para fortalecer, entre todos, nuestro país”.

Hay que recordar que fue en 1990 cuando don Felipe, entonces Príncipe de Asturias, presidió por primera vez estos galardones de ámbito nacional con una dotación económica de 100.000 euros con el compromiso de reinvertir una parte en nuestro país en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Sin embargo, no es la primera vez que una Reina de España se encarga de presidir en solitario esta entrega, ya que en el año 2012 fue la reina Sofía la que representó a la Corona en unos galardones bajo la presidencia de honor que ocupa el rey Juan Carlos.

VER GALERÍA

Los galardonados es esta vigésimo novena edición son Fernando Martín en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía, Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna María Travaset en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor. El pasado viernes, según recoge EFE, los premiados criticaron la “falta de interés” que hay por la ciencia en España, reclamaron políticas “que realmente crean que se debe invertir” en este campo y denunciaron que en nuestro país se ha perdido una generación de investigadores.