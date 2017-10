Don Felipe y doña Letizia muestran su lado más paternal en Asturias

Los Reyes don Felipe y doña Letizia continúan con sus actividades dentro de los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2017. Este sábado, como último acto de esta semana que les ha llevado hasta el Principado, han estado en Poreñu, una aldea de Villaviciosa, de 113 habitantes, que ha sido el elegido de este año como 'Pueblo ejemplar de Asturias 2017'.

Allí, Sus Majestades se han dado un baño de multitudes y han paseado por Poreñu para concocer sus hórreos y paneras, y también han podido ver de primera mano las labores de agricultura y ganadería de los lugareños. Este pequeño pueblo se ha volcado con tan regia visita y han sido muchos los vecinos que han querido salir de la calle para verles y poder saludarles.

Ha sido durante su paseo donde los Reyes han vuelto a dar muestras de su cercanía y nos han dejado una de las imágenes más paternales de la jornada. Mientras saludaban al público congregado han cogido a un bebé con el que no han escatimado las carantoñas, los abrazos y las muestras de cariño. Ha sido doña Letizia la que se ha mostrado de lo más espontánea con el niño al que ha cogido en brazos, le ha sonreído y ha levantado por los aires. El Rey miraba cómplice con una gran sonrisa y ambos parecían encantados con la situación.

Además de con este bebé. Letizia se mostró de lo más cariñosa con otra niña pequeña a la que también cogió en brazos. La bebé estaba de lo más graciosa vestida con el traje regional asturiano compuesto por falda verde oscura, pañuelo en la cabeza, chaleco y delantal. A doña Letizia se la veía de lo más sonriente disfrutando de ella y del tierno momento.

Esta visita a Poreñu se produce después de que el viernes, 20 de octubre, los Reyes acudieran al Teatro Campoamor de Oviedo para entregar los premios que llevan el nombre de su primogénita. Allí pudimos verles presidiendo la ceremonia al a que también acudió la reina Sofía y la madre de Letizia, Paloma Rocasolano, entre otras personalidades.

En la edición de este año los galardonados han sido la Unión Europea (Concordia), el artista sudafricano William Kentridge (Artes), el grupo cómico Les Luthiers (Comunicación y Humanidades), la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, All Blacks, (Deportes), que protagonizaron una de las anécdotas de la tarde, con su baile maorí, la pensadora británica Karen Armstrong (Ciencias Sociales), el escritor polaco Adam Zagajewski (Letras), la Hispanic Society of America, (Cooperación Internacional) y los físicos estadounidenses Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO (Investigación Científica y Técnica) que también han acudido a Oviedo para recibir de manos de los Reyes, en el Teatro Campoamor, el Premio Princesa de Asturias. Además de los premiados, entre los invitados a este acto había diversas personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad.