Los Reyes visitan el 'pueblo ejemplar de Asturias', Poreñu

Nadie en el pueblo lo esperaba, pero cuando se enteraron de la noticia quisieron celebrarlo por todo lo alto. Poreñu (o Poreño), una aldea de Villaviciosa que cuenta con 113 habitantes, ha sido este año la galardonada por Sus Majestades los Reyes, y concedido por la Fundación Princesa de Asturias, con el premio al 'Pueblo ejemplar de Asturias'.

Este núcleo de casas independientes, rodeadas de hórreos y paneras, que tiene como actividad principal la agricultura y la ganadería, ha sido visitado esta mañana por Felipe VI y Doña Letizia, que lucía un pantalón gris de cuadros de talle alto y jersey azul cielo que combinó con unos altos tacones y una cartera azul añil.

Muy cercanos, los monarcas han recorrido las calles de esta pequeña localidad y saludado a gran parte de los vecinos, incluso hemos podido ver a la reina muy emocionada y maternal al ver a una de las lugareñas con un bebé, con el que se ha desecho en mimos y cariños. Los Reyes han contemplado sus hórreos y paneras, así como las labores de un taller de madera y taracea (técnica de revestimiento de objetos), y visitado un mercado de artesanía y otro solidario en los que han descubierto los productos de la zona.

Entre otras actividades, han asistido a la plantación de un manzano y visitado un "prao" con reses vacunas galardonadas con premios ganaderos, donde el rey se ha atrevido a acariciar a una de ellas. Todo ello antes de presidir el acto institucional de entrega de este galardón.

Los vecinos se han mostrado especialmente ilusionados con esta visita. "Si los que están ahí enterrados levantasen la cabeza, no lo creerían. Felipe y Letizia en un pueblo como este", comentaba Carlos Cardín. Con esta visita, los monarcas dan por finalizado el programa de actividades dentro del marco de los Premios Princesa de Asturias 2017.

A pesar de las adversidades propias de la zona rural, este pueblo situado a unos 50 km de Oviedo y 25 km de la costa, se ha resistido a desaparecer y, entre todos sus vecinos, hacen crecer su imagen para mantenerse en pie, algo que este año ha destacado el jurado, que también ha resaltado el esfuerzo de sus habitantes por mantener vivas algunas tradiciones ancestrales de la localidad.

Este pueblo ya recibió en 2010 el premio "Aldea más guapa", ya que gracias a sus vecinos desde 1972 cuenta con agua corriente en todas las viviendas y periódicamente se arreglan caminos, carreteras y espacios comunes, además en los años 50 del siglo pasado, los vecinos abrieron con picos y palas la caja actual de la carretera.

"Desde la Asociación de Vecinos queremos compartir con todos, los conocidos y los que todavía no nos conocen, los que todavía estamos presentes y los que desgraciadamente ya no están y no pueden disfrutar de esta enorme alegría del día de hoy. El premio que hoy ha recibido Poreñu es de todos y solo el esfuerzo de todos ha sido el que nos ha ayudado ha conseguir este propósito. Gracias a todos por el apoyo recibido, por el esfuerzo realizado que ahora tendremos la ocasión de disfrutar con los máximos dirigentes de nuestro país", se podía leer en su página web como agradecimiento al galardon.

