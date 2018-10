Por segunda ocasión en el año, este viernes 12 de octubre el Castillo de Windsor volvió a abrir sus puertas para celebrar el matrimonio a la princesa Eugenia con Jack Brooksbank. El vestido más esperado y el secreto mejor guardado venía de parte de la novia, pero otros dos nombres han cobrado de nuevo especial protagonismo: hablamos de los estilismos de la duquesa de Cambridge y su cuñada, la duquesa de Sussex.

Ambas -quienes llegaron en compañía de sus esposos, los príncipes William y Harry- apostaron por conjuntos monocolor con vestido, tocado, bolso de mano y stilettos a tono, y, curiosamente, cada una eligió la firma encargada de confeccionar su look nupcial. Mientras que Meghan Markle lució un conjunto azul oscuro de Givenchy, la esposa del príncipe William brilló de la mano de la casa Alexander McQueen.

La duqesa de Cambridge ha cambiado así su predilecta paleta de color empolvada, que suele escoger en este tipo de acontecimientos -recordemos el look de la boda de Harry y Meghan o el del gran día de su hermana Pippa-, y se ha inclinado por un conjunto de un intenso tono buganvilla. Curiosamente, el vestido de cuello caja, hombros ligeramente abullonados, cintura entallada y falda midi tableada, es similar al que lució durante el Trooping the Colou del año pasado. Aunque en aquella ocasión lo llevó en rosa chicle, un color más apropiado para la época veraniega y esta vez ha cambiado la tonalidad logrando configurar el look de invitada de otoño perfecta. Para completar el estilismo, ha sumado tocado a tono de Philip Treacy, stilettos de terciopelo de Prada y un pequeño clutch rectangular.