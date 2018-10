El ‘efecto Meghan’ presente en la boda de la princesa Eugenie

Desde el año pasado hemos estado hablando del ‘efecto Meghan’: la Duquesa de Sussex ha inspirado con sus estilismos a mujeres en todo el mundo, desde celebridades hasta miembros de la realeza y su influencia se ha reflejado una vez más en algunas elecciones de vestuario presentes en las invitadas a la boda de la princesa Eugenie y Jack Brooksbank, celebrada en el mismo escenario donde el pasado 19 de mayo la estadounidense y el príncipe Harry sellaron su amor ante Dios.

Si bien en esta ocasión hemos visto a una Meghan con un outfit clásico en tono blue navy -que estuvo un tanto opacado por la Duquesa de Cambridge, quien eligió un vestido en color fucsia- hubo algunos elementos presentes en otras invitadas como el vestido de la hermana de la novia, la princesa Beatrice.

La primogénita del príncipe Andrew y Sarah Ferguson ejerció de perfecta dama de honor, tal y como anunció la Casa Real apenas 48 horas antes de la boda. Beatrice eligió un skirt suit en color azul eléctrico con bastante volumen en la falta y unos stilettos en tono gris claro a juego con su clutch, pero un detalle en su top nos recuerda a Meghan: el cuello barco. Se trata del escote favorito de la esposa del príncipe Harry, algo que no pasó desapercibido por sus seguidores.

La Duquesa de Sussex ha lucido en numerosas ocasiones tanto tops como vestidos con este tipo de patrón, y de hecho la prensa inglesa no tardó en renombrarlo como 'escote Meghan' después de que lo luciera incluso en su vestido de novia de Givenchy en mayo. Y parece que el corte ha sido bien aceptado por los miembros de la realeza, pues hace poco vimos a la Duquesa de Cambridge luciendo un vestido que parecía hacerle un guiño a su cuñada y ¡le sentaba muy bien!

Pero la princesa Beatrice no fue la única en caer bajo el ‘efecto Meghan’. Otra invitada de lujo, Demi Moore, también resaltó entre los asistentes y no solo por ser una estrella del cine. Aunque la intérprete -al igual que gran parte de las invitadas- tuvo algunos problemas con el viento a su llegada y se vio obligada a sostener su tocado para que no se le arruinara el peinado, esto no fue impedimento para que su estilismo resaltara. Sin embargo, fijamos la mirada en su bolso: es el mismo que lució Meghan a principios de mes en su primera visita oficial a Sussex, ¿se habrá inspirado la celeb en Meghan?

