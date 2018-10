Todo está casi listo para la boda entre Eugenia de York y Jack Brooksbank este viernes. Los novios, felices y sonrientes, llegaron esta tarde al Castillo de Windsor, en donde se darán el "sí, acepto" en unas horas. La pareja iba en su auto, con el empresario al volante, desde donde se podía ver a Eugenia con un vestido en color verde botella y aros dorados con la forma de un corazón, que resaltaban por su peinado, que ató en la parte baja.

Los novios no fueron los únicos en llegar al lugar en el que miles de miradas estarán atentas mañana. Detrás de ellos, los padres de la novia, el Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, Duquesa de York, les seguían de cerca. Beatriz, hermana y dama de honor de la novia, iba en la parte de atrás en el mismo auto que sus padres. La familia completa está lista para la segunda boda real del año, tan sólo meses después del enlace entre los Duques de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle.

La segunda boda de este año dentro de la Familia Real Inglesa, tendrá lugar este viernes 12 de octubre a las 11 de la mañana, en hora local. Esta mañana, el Palacio de Kensington reveló los detalles finales del gran día, en el que el Príncipe George y la Princesa Charlotte volverán a tener un papel como pajes, tal como lo hicieran en la boda de Savannah e Isla Phillips, ambas hijas de Autumn y Peter Phillips.

La ceremonia religiosa del enlace de Eugenia y Jack será tradicional y se realizará en la Capilla de San Jorge. Al finalizar, tendrán una recepción en el Salón de San Jorge, una celebración organizada por la Reina Isabel II, abuela de la novia. Después, tendrán una cena y un baile en el Royal Lodge, la casa de la familia de los York, a tres millas del castillo. Las celebraciones posteriores, que tendrán lugar el sábado, apuntan a ser en la misma casa, en donde en una cita más relajada e informal, Eugenia y Jack brindarán por su amor al estilo de las fiestas de cumpleaños de la hija de Sarah y el Príncipe Andrés.

La boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank a través de HOLA! USA

Este viernes, a partir de las 3:30 am, hora de Londres (12:30 en tiempo del Pacífico), HOLA! USA tendrá una cobertura especial y completa sobre todos los detalles que rodean la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank. Desde los invitados hasta las joyas y el vestido de la novia. Para la ocasión se espera ver a rostros conocidos de la Familia Real Inglesa, como la Reina Isabel, el Prícipe William y su esposa la Duquesa de Cambridge, el Príncipe Harry y Meghan Markle. Entre las celebridades invitadas se espera a Elton John, Andrea Bocelli y Robbie Williams.

