¿Qué integrante de la realeza no asistirá a la boda de la Princesa Eugenia?

Este viernes 12 de octubre se realizará la segunda boda real del año en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, donde la princesa Eugenia de York, de 28 años, le dará el 'sí, acepto' a Jack Brooksbank. Se trata de una ceremonia que reunirá a toda la familia real, incluyendo a los padres de la novia, el Príncipe Andrew y Sarah Ferguson, al igual que su hermana, la Princesa Beatrice.

Otro de los asistentes a la boda será el Príncipe Carlos, pero al parecer el padre de William y Harry ¡no irá acompañado! Una de las grandes ausentes del enlace es nada más y nada menos que la Duquesa de Cornualles, Camilla Parker-Bowles.

¿El motivo? Pese al gran deseo que la británica de 71 años tiene por ir a la boda de su sobrina política, la Duquesa no podrá asistir a tan importante momento familiar por ir a un evento el cual ya tenía confirmado incluso antes de que la Princesa anunciara su enlace. "La Duquesa tiene un compromiso muy largo y no quería decepcionar a nadie", confesó una fuente real a nuestra revista hermana en Reino Unido, HELLO!

No obstante, se espera que asistan Kate Middleton y el Príncipe William, Duques de Cambridge, así como al Príncipe George y a la Princesa Charlotte, quienes serán parte del grupo de pajecitos, en el que también participará Teddy, la hija mayor del cantante Robbie Williams.

Después de 7 años de noviazgo, la nieta de la Reina Isabel II se casará este viernes con el empresario británico de 31 años. Los felices novios contraerán nupcias en el mismo escenario del enlace entre Meghan Markle y el Príncipe Harry, quienes también están incluidos en la lista de invitados. La Reina ofrecerá una recepción en la tarde del viernes después de la cual se celebrará una cena en el Royal Lodge, en Windsor. Al día siguiente, se espera que los invitados asistan a una fiesta por la tarde, organizada por la firma de planificación de fiestas de primera, Bentleys Entertainment.

En cuanto al vestido de novia, se presume que será la firma Erdem la que realizará el look de novia de Eugenia, quien tendrá como dama de honor a su hermana, la Princesa Beatriz, a quien describe como su ‘roca’ y con quien siempre ha tenido un fuerte vínculo.