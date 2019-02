Ubolratana Rajakanya Srivadhana Barnavadi, más conocida como la princesa Ubolratana Mahidol, hermana mayor del rey de Tailandia, se ha quedado sin poder cumplir uno de sus sueños. Desde hace un tiempo rondaba en su cabeza la idea de poder gobernar su país y por eso había decidido presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 24 de marzo por el partido Thai Raksa Chart -afín al exprimer ministro Thaksin Shinawatra-. Su intención era llegar a convertirse en la próxima primera ministra tailandesa. Aunque la formación había anunciado de manera oficial el nombre de Ubolratana como candidata a los comicios, lo cierto es que tendrá que renunciar a su sueño debido a una razón de peso que tiene mucho que ver con la Familia Real tailandesa.

Y es que su hermano, el monarca Maha Vajiralongkorn, quien sucedió a su padre hace poco más de dos años, ha mostrado su disconformidad con la decisión tomada por la princesa apenas 24 horas antes. Este mismo sábado se hacía pública la renuncia de Ubolratana a concurrir a las elecciones a través de un comunicado emitido por la formación política. "El partido Thai Raksa Chart se somete a la orden real con lealtad al rey y a todos los miembros de la Familia Real. Estamos listos para presentar políticas que conduzcan a Tailandia a la prosperidad, con respeto por la decisión de la gente de acuerdo con los principios de democracia y con el rey como jefe de Estado", rezaba el mensaje oficial.

Ubolratana, a sus 67 años, ha visto, pues, truncado su sueño de convertirse en el primero miembro de una Familia Real que se postula a un cargo público -aunque desde 1972 ya no ostentaba ningún título, pues estos le fueron retirados al contraer matrimonio con un estadounidense-. El monarca consideraba este paso político como "inaceptable" y la princesa no ha dudado ni un ápice en acatar las normas de su familia. Ella también ha querido manifestarse y lo ha hecho a través de sus redes sociales, en las que siempre se ha mostrado muy activa y ha compartido su día a día con todos sus seguidores.

"Me gustaría agradecer a todos mis compañeros tailandeses el amor y la amabilidad que han mostrado hacia mí. Me gustaría agradecerles todo el apoyo moral que me han brindado. También quiero decir que quiero ver a Tailandia avanzar, ser admirable y aceptable para otros países, ver que todos los tailandeses tienen derechos, oportunidades, bienestar y felicidad. Les deseo a todos buena suerte y felicidad #iloveyou", han sido sus palabras en Instagram.

Este movimiento político ha sido el último proyecto que ha emprendido la polifacética princesa, quien en los últimos años ha sorprendido a propios y extraños con sus incursiones en el mundo de la música y el cine. Llegó a actuar en varias películas, una de ellas fue presentada en el festival de Cannes. También probó suerte como cantante de pop y grabó varios vídeos musicales. Lo cierto es que siempre ha tenido fama de rebelde, también cuando se marchó a estudiar a Estados Unidos, donde conocería a Peter Ladd Jensen, con quien se casó y tuvo dos hijas y un hijo, y de quien se divorció a finales de los años 90.

Aficionada al deporte, en 2004 vivió el peor momento de su vida, cuando perdió a su hijo Bhumi en el tsunami que azotó las costas del sur de Tailandia. El joven de 21 años era autista y su madre decidió crear la Fundación Khum Bhumi para ayudar a otros chicos en su misma situación. Ubolratana siempre ha sido una mujer muy concienciada y comprometida con las causas sociales. Así, ha protagonizado campañas antidrogas y se ha volcado para luchar contra la contaminación.

